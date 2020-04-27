Онлайн-собутыльница: Штурм разделась и назвала свою цену

Пока остальные думают, где взять деньги во время пандемии коронавируса, Наталья Штурм запустила стартап. Женщина готова предоставить свои услуги всем желающим.

Певица опубликовала новый пост в инстаграм-аккаунте, в котором рассказала, как смогла заработать немаленькую сумму всего лишь за общение по телефону. Женщина призналась, что за восемь часов разговора с "бухими поклонниками" получила 350 тысяч рублей.

Правда, Наталья Штурм добавила, что некоторые хотели ее обмануть, "проскочить на халяву" или же пригласить к себе домой. Однако в итоге женщина нашла идеального клиента.

Также артистка расписала все функции и профессии, которые ей удается совмещать. "Я – психолог, утешительница, добрый друг, советчица, интеллектуальная богиня искусств, Скорая помощь и телевизор в одном лице (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наталья Штурм.

Звезда показала расценки на свои услуги. За 10 тысяч в час женщина будет поддерживать с вами разговоры на любую тему. "Чокаемся через телефон в режиме FaceTime", – добавила артистка.

"Опция "все включено". Бухающий в запое, монологи без ограничения времени; темы любые, можно задавать вопросы про шоу-бизнес и мою личную жизнь", – рассказала женщина.

Предусмотрен и безлимитный пакет услуг. За скромные 200 тысяч рублей Наталья Штурм готова разговаривать с выпивающим, что называется, до победного. "Интим не предлагать, общение только по телефону или фейстайму. Да, кстати, настоящему пьянице секс и не нужен, у него в приоритете алкоголь", – предупредила артистка. Свое объявление звезда опубликовала под серией снимков в нижнем белье.

Подписчики не оценили бизнес-план Натальи Штурм. "Это ж насколько нужно быть бедной и отчаявшейся, чтоб так унижаться?", "Пипец. Секс по телефону? Развод мужиков на бабло. Красава", "Тю совсем на голову больная😂", "Дура старая, никогда ее не любила. Ни голоса, ни рожи", – отметили фолловеры.