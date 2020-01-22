"Глупая курица": Наталья Штурм побила отделавшуюся штрафом за наркотики Наталью Бочкареву

Наталья Штурм разместила в Инстграм полный возмущения пост. В нем она пристыдила актрису за признание в хранении наркотиков и за то, что та смогла отделаться лишь штрафом.
По словам певицы, мы живем в эпоху лицемерия. "Один за мелкий проступок получает срок. Другой за аналогичное штраф. Допустим, были нюансы, позволившие Наташе Бочкаревой отделаться штрафом. Коллеги публично поздравят, про себя ухмыльнутся: ничего себе поворот, значит можно так?", – высказалась знаменитость.
"У всех растут дети и у меня, и у Бочкаревой, и у вас. Почему нам показали все, кроме раскрытого преступления? Кто подсказал артистке, где можно взять? Почему нет открытого процесса над дилерами? Чего происходит, ребята?", – отметила Штурм.
По ее словам, к Наталье Бочкаревой, матери двоих детей, надолго прилипнет прозвище "наркоманка". Исполнительница заявила, что ей жалко актрису. "Она как глупая курица сначала сознается, потом отказывается, потом гордится обрушившейся на нее "славой", – словесно побила Наталью Бочкареву Штурм.
Напомним, в середине октября стало известно, что актрису признали виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишили ее на 1 год и 8 месяцев водительских прав. Суд назначил Наталье Бочкаревой административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Как писали "Дни.ру", в конце декабря артистку обвинили в незаконном хранении наркотиков. 20 января состоялось слушание по скандальному делу, на котором актриса признала свою вину. В итоге суд постановил: назначить Наталье Бочкаревой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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