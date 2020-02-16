Штурм много лет поддерживала интимную связь с избившим ее до полусмерти экс-мужем

Певица Наталья Штурм дважды была замужем. Первым супругом знаменитости был однокурсник Сергей Деев. В этих отношениях у артистки появилась дочь Елена. От второго мужа Игоря Павлова вокалистка родила сына, которого назвали Арсений.
По словам Штурм, совместная жизнь с Павловым была кошмаром. Второй муж певицы страдал алкоголизмом, не мог контролировать гнев и изводил ее ревностью.
В студии ток шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ Наталья вспомнила, как однажды Игорь нанес ей серьезную травму. В тот вечер она хотела помочь нетрезвому мужу искупать маленького сына. Павлов пожелал, чтобы Штурм ушла. Не совладав с эмоциями, он ударил ее в лицо.
Свидетелем сцены стала няня мальчика. Позже именно она определила, что у певицы сломан нос: у артистки шла черная кровь. Кроме того, в тот же день Павлов сломал Наталье Штурм ключицу.
По словам артистки, Игорь бил ее ногами во дворе дома. Соседи видели происходящее, но на помощь никто не пришел.
Позже, когда Павлов протрезвел, он повез избитую до полусмерти избранницу в больницу. По пути он взял с жены слово, что та скажет врачам, что упала с лестницы.
После случившегося Наталья Штурм подала на развод. Интересно, что после расставания она не перестала общаться с Игорем Павловым. Официально расторгнув отношения, экс-супруги шесть лет состояли в интимной связи и вместе ездили в отпуск. По словам вокалистки, секс и брак – это разные вещи.
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