"Бухая?": абсолютно голая Штурм выставила свою темную "норку"

Наталье Штурм скоро исполнится 54 года, но выглядит она потрясающе и легко даст форму молодым. В этом в очередной раз смогли убедиться подписчики страницы певицы в социальной сети "Инстаграм".
На выложенных там кадрах артистка предстала абсолютно голой, правда, с прикрытой руками грудью. Распространение порнографии в нашей стране запрещено, тем более на звезду подписаны несовершеннолетние.
"Говорят, коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть "норки" с каминами..." – подписала Штурм провокационную фотографию. Ее темная "норка" с приглушенным светом и холеное тело вызвали у народа противоречивые отклики.
"Вирус плохо влияет на Волочкову и Штурм", "Бухая?" – шокированы одни. "Зачем я зашел в "Инстаграм", ведь хотел спать ложиться... А теперь буй всплыл – придется любимую будить", "Шикарная!", "Женщина-огонь!" – восторгаются другие. Но и первые, и вторые задаются вопросом: кто снимал Наташу?
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи