"Бухая?": абсолютно голая Штурм выставила свою темную "норку"

Артисты, как и простые люди, продолжают соблюдать режим самоизоляции. Не стала исключением и певица Наталья Штурм. Она порадовала поклонников откровенными снимками.

Наталье Штурм скоро исполнится 54 года, но выглядит она потрясающе и легко даст форму молодым. В этом в очередной раз смогли убедиться подписчики страницы певицы в социальной сети "Инстаграм".

На выложенных там кадрах артистка предстала абсолютно голой, правда, с прикрытой руками грудью. Распространение порнографии в нашей стране запрещено, тем более на звезду подписаны несовершеннолетние.

"Говорят, коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть "норки" с каминами..." – подписала Штурм провокационную фотографию. Ее темная "норка" с приглушенным светом и холеное тело вызвали у народа противоречивые отклики.

"Вирус плохо влияет на Волочкову и Штурм", "Бухая?" – шокированы одни. "Зачем я зашел в "Инстаграм", ведь хотел спать ложиться... А теперь буй всплыл – придется любимую будить", "Шикарная!", "Женщина-огонь!" – восторгаются другие. Но и первые, и вторые задаются вопросом: кто снимал Наташу?