Объявившую о разводе Самойлову сняли с любимым мужчиной

Оксана Самойлова отметила Пасху в кругу близких. В этот праздник модель была с любимым мужчиной.

В конце марта манекенщица сообщила поклонникам печальную новость: она решила развестись с Джиганом. По ее словам, причиной расставания стали измены музыканта. Артист перестал выходить на связь – оказалось, что он попал в реабилитационную клинику.

Накануне Оксана Самойлова рассказала поклонникам, как отметила с семьей Пасху. В личном микроблоге она опубликовала несколько видеозаписей, где ее дочери бьют яйца. Джигана рядом с детьми не было, но за кадром можно услышать голос мужчины.

Многие пользователи предположили, что модель уже оправилась после разлада с супругом и нашла себе нового избранника. Однако вскоре выяснилось, что это был голос ее брата. Мужчина приехал к сестре и племянницам, чтобы отметить православный праздник, уточняет издание "7Дней".

Оксана Самойлова посвящает все свободное время воспитанию детей. Накануне ее младшему ребенку – сыну Давиду – исполнилось два месяца. Манекенщица поздравила наследника на странице в "Инстаграм", опубликовав совместный снимок. "Мой подарок с небес", – написала она.