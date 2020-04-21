Самойлова показала выпавших из машины детей

Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова стала смеяться над своим новым статусом – матери-одиночки. Немного погоревав, бизнесвумен решила публиковать забавные кадры в инстаграм-аккаунте и веселить подписчиков.
Недавно Самойлова выложила видео, которое в Сети получило название "Когда школа наконец-то открыта". Видно, как из автомобиля вылетают дети разных возрастов. Сделанные неизвестными авторами кадры очень популярны и, по всей видимости, отражают нынешнюю жизнь модели.
"Это же я", – подписала видео Оксана. Однако что она хотела этим сказать? Возможно, бизнесвумен намекнула, что именно так Джиган поступил с семьей. А может быть – что осталась одна, и теперь у нее много домашних дел, включая заботу о детях.
Напомним, что Джиган проходит лечение в элитном наркологическим центре. Самойлова недавно навещала супруга. Когда рэпер покинет стены клиники, неизвестно.
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