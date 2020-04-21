Самойлова показала выпавших из машины детей

Оксана Самойлова стала веселить поклонников смешными видео. Похоже, модель оправилась после разрыва отношений с рэпером.

Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова стала смеяться над своим новым статусом – матери-одиночки. Немного погоревав, бизнесвумен решила публиковать забавные кадры в инстаграм-аккаунте и веселить подписчиков.

Недавно Самойлова выложила видео, которое в Сети получило название "Когда школа наконец-то открыта". Видно, как из автомобиля вылетают дети разных возрастов. Сделанные неизвестными авторами кадры очень популярны и, по всей видимости, отражают нынешнюю жизнь модели.

"Это же я", – подписала видео Оксана. Однако что она хотела этим сказать? Возможно, бизнесвумен намекнула, что именно так Джиган поступил с семьей. А может быть – что осталась одна, и теперь у нее много домашних дел, включая заботу о детях.

Напомним, что Джиган проходит лечение в элитном наркологическим центре. Самойлова недавно навещала супруга. Когда рэпер покинет стены клиники, неизвестно.