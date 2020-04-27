Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь

Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Понедельник
27 апреля
Лента новостей
09:19
"Ты хочешь, чтобы я умерла?": Гурцкая расплакалась после тяжелого разговора с отцом
09:19
Лидия Федосеев-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь
09:10
Какую погоду на майские праздники ждать россиянам
09:02
"Еле движется": Цискаридзе разрыдался из-за травмированной Варнавы
08:38
Оскандалившуюся Тодоренко ударили по самому дорогому
08:33
Степаненко сообщила о воссоединении с Петросяном
08:19
Губернатор сделал заявление о продлении карантина на май
07:59
"Одесса наша": украинцы в ужасе от нового плана Путина
07:54
Новое обращение Путина к народу в конце апреля: раскрыты детали
07:52
Почти 900 российских военных заразились коронавирусом
06:37
"Охота на ведьм": Рудковская закрыла грудью изможденную Тодоренко
03:28
Чары рассеялись: Маликов начал стремительно стареть
01:16
Дочь шокировала Ефремова татуировкой на лице
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 апреля 2020 года
22:14
Побег из России: строптивая Кафельникова нарушает самоизоляцию
20:08
Без лишней скромности: Савельева показала фото с мужем в постели
18:47
Разговор госпитализированной Бабкиной о близком человеке стал достоянием общественности
18:13
Народ обомлел от таланта дочери Климовой (видео)
18:11
Сябитова обнародовала удивительное заявление о коронавирусе
17:56
Ситуация с эпидемией коронавируса в России приняла неожиданный поворот
17:52
Асмус обвинили в прерывании беременности и закидали камнями
17:42
Валерия назвала победителя шоу "Маска"
17:03
Молодой красавчик намекнул на роман с 66-летней Успенской
16:35
Появились сенсационные данные о вылечившемся от коронавируса Лещенко
16:05
Бари Алибасов отмахнулся после скандала с квартирой Натальи Фатеевой
15:22
Ведущий шоу "Маска" назвал самого достойного претендента на победу
15:22
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын
15:13
"Буду драться!": Топалов кричит из-за глумления над побитой Тодоренко
15:06
Муцениеце эмоционально высказалась о насилии после скандала с Прилучным
14:26
"Получили за это деньги": Виторгана с женой обвинили в жутких вещах
13:58
Полтора миллиона: Волочковой поступило непристойное предложение от имени Собчак
13:49
Близкие отказались навещать тяжелобольную Терехову: Лучше точно не будет
13:34
Вскрылись подробности бурного романа Пугачевой с известным певцом
12:46
"Оставьте ее в покое": Подольская встала на защиту заклеванной Тодоренко
12:41
"Где ваша совесть?": у облитой грязью Успенской сдали нервы
12:20
Гузеева оправдалась за выход из дома во время пандемии коронавируса
11:35
"Люлей получал": Кудрявцева ахнула от грязных подробностей жизни знаменитого актера
11:20
Брачный контракт: Галкин раскрыл подноготную отношений с Пугачевой
10:53
Топалов не стал защищать затравленную толпой Тодоренко
10:17
Медики больницы в Коммунарке взбунтовались в разгар эпидемии коронавируса в Москве
09:28
Рудковская расстается с самым дорогим
08:03
"Копия матери": Лянка Грыу показала подросшего сына
06:15
Архивные фото жены Охлобыстина стали сенсацией
04:23
Гуф о душевных муках после расставания с Кети Топурией: Ужасно больно
02:37
"Горячо!": известная певица возбудила пикантным снимком
00:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 апреля 2020 года
00:12
Поплыл овал лица: Саша Зверева подурнела из-за беременности
22:34
Федорова раскрыла подноготную шоу "Маска"
21:59
СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына
21:49
Развод? Фадеев перестал жить с женой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом
Фриске жестко высказалась о перемирии с Шепелевым: Никогда такого не будет
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
Появились сенсационные данные о вылечившемся от коронавируса Лещенко
"Достала уже": народ набросился на дочь Заворотнюк
Медики больницы в Коммунарке взбунтовались в разгар эпидемии коронавируса в Москве
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь

Лидия Федосеев-Шукшина. Фото: Феликс Грозданов/dni.ru
Скандал между Лидией Федосеевой-Шукшиной и ее мужем Бари Алибасовым набирает обороты. Открываются новые сенсационные детали.
прочитано 125 раз

Лидия Федосеева-Шукшина, зная о своих серьезных проблемах со здоровьем, давно составила завещание. Так, согласно ее последней воле, муж Бари Алибасов получал авторские права на интеллектуальную собственность ее покойного мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина, а также небольшую квартиру в Новой Москве. Но недавно она узнала о том, что за ее спиной Бари Алибасов переписал недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря, чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала ударом. Разгорелся скандал. Теперь артистка просит вернуть ей квартиру, а продюсер почему-то не спешит это делать.

ПО ТЕМЕ

Бывший муж влез в грязный скандал с двойным предательством Федосеевой-Шукшиной

"Это маму точно убьет": в семье Шукшиной разразился страшный скандал

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

В новом интервью Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что еще в августе-сентябре прошлого года поехала с Бари Алибасовым к адвокату Сергею Жорину. Актриса подчеркнула, что в то время себя плохо чувствовала. Она только выписалась из больницы, куда попала, когда у нее сильно подскочил уровень сахара в крови. Она так плохо себя чувствовала, что поначалу даже не узнала собственную дочь Марию Шукшину. Артистка теряла сознание.

Но едва ей стало лучше, как она оказалась с мужем у юриста. "Он поздоровался, зачем-то пофотографировался с нами, после чего дал мне подписать какие-то бумаги. Я спросила у Бари: "что это?". И он мне сказал: "Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали", – рассказала артистка. При этом она уточнила, что ей дали подписать последнюю страницу документа.

Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не знала, что подписывала. Она не прочитала бумаг, просто поверив любимому мужу. Кроме того, в этот момент рядом не оказалось никого, кто мог бы ей помочь советом или консультацией. О том, что лишилась квартиры, она узнала совершенно случайно, когда дочь Ольга получила квитанции на квартплату.

При этом, по словам артистки, сам Бари Алибасов убеждает ее, что это лишь формальности, а на самом деле квартира эта так ей и принадлежит. Однако сама Федосеева-Шукшина уже не считает ее своей. Актриса высказала мнение, что считает действия Сергея Жорина совершенно недопустимыми. По ее словам, он всего лишь адвокат, а не нотариус, и не правомочен "удостоверять" или "вести" сделку. К тому же она его не нанимала. Да и вообще, считает Федосеева-Шукшина, Жорин мог быть сам заинтересован в этой сделке. "Меня сильно смущает "схема" по которой квартира с Бари без моего ведома была переписана сразу на третье лицо по фиктивному договору", – рассказала в свежем интервью актриса.

"Московский комсомолец" попытался связаться с Сергеем Моцарем, чтобы тот прокомментировал ситуацию, однако тот не ответил на звонки. А Сергей Жорин заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина была прекрасно осведомлена о сделке, и отметил, что у него есть доказательства этого.

Автор: 27 апреля 2020, 09:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Оставила авторские права на наследие Шукшина Алибасову?Понятно почему никто ее не любит.Думаю дети и внуки в шоке!
1

Популярные темы форума

Политика

Стало известно о главной ошибке России на Украине
"Маразматик и глупец": неожиданный поступок Зеленского вызвал шок
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса

Шоу-бизнес

"Ты хочешь, чтобы я умерла?": Гурцкая расплакалась после тяжелого разговора с отцом
Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь
"Еле движется": Цискаридзе разрыдался из-за травмированной Варнавы
Оскандалившуюся Тодоренко ударили по самому дорогому

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Медики больницы в Коммунарке взбунтовались в разгар эпидемии коронавируса в Москве

В медучреждении назревает громкий скандал
Шоу-бизнес

"Люлей получал": Кудрявцева ахнула от грязных подробностей жизни знаменитого актера

Гражданская жена запирала неверного актера дома
Шоу-бизнес

Оскандалившуюся Тодоренко ударили по самому дорогому

Россиянки требуют выдворить звезду из всех проектов
Шоу-бизнес

Брачный контракт: Галкин раскрыл подноготную отношений с Пугачевой

Шоумен дал ответ на важный вопрос

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+