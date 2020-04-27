Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь

Скандал между Лидией Федосеевой-Шукшиной и ее мужем Бари Алибасовым набирает обороты. Открываются новые сенсационные детали.

Лидия Федосеева-Шукшина, зная о своих серьезных проблемах со здоровьем, давно составила завещание. Так, согласно ее последней воле, муж Бари Алибасов получал авторские права на интеллектуальную собственность ее покойного мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина, а также небольшую квартиру в Новой Москве. Но недавно она узнала о том, что за ее спиной Бари Алибасов переписал недвижимость на своего молодого помощника Сергея Моцаря, чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала ударом. Разгорелся скандал. Теперь артистка просит вернуть ей квартиру, а продюсер почему-то не спешит это делать.

В новом интервью Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что еще в августе-сентябре прошлого года поехала с Бари Алибасовым к адвокату Сергею Жорину. Актриса подчеркнула, что в то время себя плохо чувствовала. Она только выписалась из больницы, куда попала, когда у нее сильно подскочил уровень сахара в крови. Она так плохо себя чувствовала, что поначалу даже не узнала собственную дочь Марию Шукшину. Артистка теряла сознание.

Но едва ей стало лучше, как она оказалась с мужем у юриста. "Он поздоровался, зачем-то пофотографировался с нами, после чего дал мне подписать какие-то бумаги. Я спросила у Бари: "что это?". И он мне сказал: "Подписывай, Лида, подписывай, раз уж мы приехали", – рассказала артистка. При этом она уточнила, что ей дали подписать последнюю страницу документа.

Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не знала, что подписывала. Она не прочитала бумаг, просто поверив любимому мужу. Кроме того, в этот момент рядом не оказалось никого, кто мог бы ей помочь советом или консультацией. О том, что лишилась квартиры, она узнала совершенно случайно, когда дочь Ольга получила квитанции на квартплату.

При этом, по словам артистки, сам Бари Алибасов убеждает ее, что это лишь формальности, а на самом деле квартира эта так ей и принадлежит. Однако сама Федосеева-Шукшина уже не считает ее своей. Актриса высказала мнение, что считает действия Сергея Жорина совершенно недопустимыми. По ее словам, он всего лишь адвокат, а не нотариус, и не правомочен "удостоверять" или "вести" сделку. К тому же она его не нанимала. Да и вообще, считает Федосеева-Шукшина, Жорин мог быть сам заинтересован в этой сделке. "Меня сильно смущает "схема" по которой квартира с Бари без моего ведома была переписана сразу на третье лицо по фиктивному договору", – рассказала в свежем интервью актриса.

"Московский комсомолец" попытался связаться с Сергеем Моцарем, чтобы тот прокомментировал ситуацию, однако тот не ответил на звонки. А Сергей Жорин заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина была прекрасно осведомлена о сделке, и отметил, что у него есть доказательства этого.