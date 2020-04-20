"Это маму точно убьет": в семье Шукшиной разразился страшный скандал

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной снова распря. Родственники сцепились в битве за ее недвижимость, а сама 81-летняя актриса осталась без угла.

Телеканал НТВ показал сразу две программы, посвященные имуществу Лидии Федосеевой-Шукшиной. В субботу, 18 апреля, вышло шоу "Секрет на миллион". В этом интервью, которое, по словам артистки, последнее, она рассказала, как всю свою недвижимость раздарила родственникам, чтобы те перестали ругаться между собой.

Досталась квартира даже ее нынешнему супругу, скандально известному продюсеру Бари Алибасову. Вот тут-то и разразился скандал. Выяснилось, что тот переписал недвижимость на своего помощника Сергея. Якобы в связи с потерями из-за срыва концертов (всему виной коронавирус) он пока не может платить налоги за жилье. Однако Бари Алибасов заявил, что, как только наладится ситуация, вернет себе квартиру.

А в шоу "Звезды сошлись" встретились младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и ее племянница Анна Трегубенко (дочь Марии Шукшиной). Не так давно щедрая бабушка отписала Ане квартиру в Санкт-Петербурге. Потом выяснилось, что та ее продала, причем с мебелью, без ведома Федосеевой-Шукшиной.

У Анны Трегубенко еще была доля в роскошной четырехкомнатной квартире ее именитого дедушки Василия Шукшина. Однако и ее она продала. Анна объяснила это желанием отделаться от скандала с петербургской квартирой. По ее словам, родственники насели на нее, чтобы она вернула деньги. Ей это надоело, и она продала свою долю бывшему любовнику.

"Одну квартиру Аня уже продала. И мама называет это основным ударом, который подкосил ее здоровье. А это маму точно убьет", – сказала Ольга Шукшина. Анна Трегубенко парировала: "Тетя вела себя как коллектор. Все время просила отдать квартиру, давила на меня. Бесплатно я не могу взять и отдать все родственникам. Я продала ее, чтобы от меня отстали".

Самое интересное, что на Трегубенко оформлена и еще одна квартира – в Финляндии. Однако Анна обещала вернуть столь щедрый презент. Прямо в студии она передала документы на заграничную недвижимость адвокату.

Ранее в интервью Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, почему раздала все квартиры. "Я говорю, что есть, не потому что я такая добрая. А чего копить-то, если у меня с сердцем не в порядке? Может, я буду бомжихой... Не знаю, сколько мне еще Господь даст пожить. У меня ничего нет, я все раздала. У меня есть только на питание. Я даже авторские права отдала Маше. Оля хотела, но я отдала их Маше, она мне уже какие-то денежки привозила", – сообщила актриса.