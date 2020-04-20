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"Это маму точно убьет": в семье Шукшиной разразился страшный скандал

Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной снова распря. Родственники сцепились в битве за ее недвижимость, а сама 81-летняя актриса осталась без угла.
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Телеканал НТВ показал сразу две программы, посвященные имуществу Лидии Федосеевой-Шукшиной. В субботу, 18 апреля, вышло шоу "Секрет на миллион". В этом интервью, которое, по словам артистки, последнее, она рассказала, как всю свою недвижимость раздарила родственникам, чтобы те перестали ругаться между собой.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Досталась квартира даже ее нынешнему супругу, скандально известному продюсеру Бари Алибасову. Вот тут-то и разразился скандал. Выяснилось, что тот переписал недвижимость на своего помощника Сергея. Якобы в связи с потерями из-за срыва концертов (всему виной коронавирус) он пока не может платить налоги за жилье. Однако Бари Алибасов заявил, что, как только наладится ситуация, вернет себе квартиру.

А в шоу "Звезды сошлись" встретились младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга и ее племянница Анна Трегубенко (дочь Марии Шукшиной). Не так давно щедрая бабушка отписала Ане квартиру в Санкт-Петербурге. Потом выяснилось, что та ее продала, причем с мебелью, без ведома Федосеевой-Шукшиной.

У Анны Трегубенко еще была доля в роскошной четырехкомнатной квартире ее именитого дедушки Василия Шукшина. Однако и ее она продала. Анна объяснила это желанием отделаться от скандала с петербургской квартирой. По ее словам, родственники насели на нее, чтобы она вернула деньги. Ей это надоело, и она продала свою долю бывшему любовнику.

"Одну квартиру Аня уже продала. И мама называет это основным ударом, который подкосил ее здоровье. А это маму точно убьет", – сказала Ольга Шукшина. Анна Трегубенко парировала: "Тетя вела себя как коллектор. Все время просила отдать квартиру, давила на меня. Бесплатно я не могу взять и отдать все родственникам. Я продала ее, чтобы от меня отстали".

Самое интересное, что на Трегубенко оформлена и еще одна квартира – в Финляндии. Однако Анна обещала вернуть столь щедрый презент. Прямо в студии она передала документы на заграничную недвижимость адвокату.

Ранее в интервью Лидия Федосеева-Шукшина объяснила, почему раздала все квартиры. "Я говорю, что есть, не потому что я такая добрая. А чего копить-то, если у меня с сердцем не в порядке? Может, я буду бомжихой... Не знаю, сколько мне еще Господь даст пожить. У меня ничего нет, я все раздала. У меня есть только на питание. Я даже авторские права отдала Маше. Оля хотела, но я отдала их Маше, она мне уже какие-то денежки привозила", – сообщила актриса.

Автор: 20 апреля 2020, 08:51
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