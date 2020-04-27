"По ее лицу и глазам все понятно": Борисова сообщила страшный диагноз Волочковой

"Как дурно жить, как я вчера жила", – часто напеваю эту песню Аллы Пугачевой, – улыбнулась Дана Борисова. – Как вспомню, какой я была, самой страшно. Но вот уже три года я без срывов, без запоев. Нет, вначале я пила какие-то таблетки, но уже давно обхожусь без них".
Реабилитационный центр в Таиланде был только началом большого пути Борисовой. "Я ходила в центр анонимных алкоголиков, занималась в группе наркологической клиники Стаса Пьехи, благо что она была на Кутузовском проспекте, рядом с моим домом. И за это время у меня не было срывов. Даже на Новый год я не пила шампанское", – заверила блондинка.
Сегодня Дана Борисова считает своим долгом помогать другим людям. "Особенно мне жалко Анастасию Волочкову, – вздохнула она. – Ведь рыбак рыбака видит издалека. Я вижу ее лицо, взгляд и все понимаю. Я сама была в похожем состоянии, поэтому и знаю, что нужно сделать".
Телеведущая готова предложить балерине хороших специалистов, помочь ей справиться. Однако Волочкова постоянно подчеркивает, что никаких проблем у нее нет, в помощи она не нуждается. Да и что за беда в бокале холодного "Просекко" изредка? Пьет вся страна, а обсуждают почему-то только ее одну. И если Борисова не перестанет нести чушь, Волочкова может дать ход судебному производству, которое было запущено 6 апреля, а затем приостановлено.
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