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Заработаешь на препараты: Кравец пригласила нуждающуюся Борисову стать суррогатной мамой

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Даниэлле – единственной дочери Алены Кравец – уже 12 лет. Девочка часто просит подарить ей братика или сестричку. Но главная светская львица Москвы раньше только отмахивалась. Наконец, нашла оригинальное решение.
прочитано 628 раз

"У меня идеальная модельная фигура, красивая грудь, ровная кожа, поэтому я долгое время и боялась портить такую красоту беременностью, – говорит Алена Кравец. – К тому же, я очень востребована в профессии и не могу позволить себе выпасть из съемок, записей".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Алена долго думала, как поступить в этой ситуации, когда и хочется, и колется. И нашла оригинальный выход. "Я решила предложить Дане Борисовой выносить мне ребенка, – признается Алена. – Во-первых, она уже рожала, значит, все пройдет хорошо. Во-вторых, все равно сидит без работы сейчас, а то хотя бы заработает прилично".

"Я уже приценивалась суммой вознаграждения для суррогатной матери– продолжает Кравец. – В центре по планированию семьи мне рассказали, что заказчик оплачивает питание, необходимое лечение и обследование женщины, ее нахождение в дородовых и послеродовых учреждениях. Общая сумма затрат колеблется в районе полутора-двух миллионов рублей".

Для Алены это небольшие деньги. Как она сама шутит, "пару недель поесть в ресторане". Поэтому и решила воспользоваться услугами Даны Борисовой. "Человек попал в сложную жизненную ситуацию, я, как христианка, протягиваю ей руку помощи, даю возможность заработать – и на хлеб с икрой, и на любые препараты, которые ей могут потребоваться после родов для восстановления формы, – уверяет Кравец. – Устрою Дану в лучшую клинику, к лучшим врачам, все хлопоты возьму на себя, а деньги могу даже авансом выплатить, мне для подруги и будущей мамы моего ребенка ничего не жалко!"

Автор: 22 апреля 2020, 17:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А не стремно Кравец доверять свои яйцеклетки утробе Даны? Первое, старая телка, второе, распущенная и кто там только не бывал, третье, наркозависимая
1

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