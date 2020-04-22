Заработаешь на препараты: Кравец пригласила нуждающуюся Борисову стать суррогатной мамой

"У меня идеальная модельная фигура, красивая грудь, ровная кожа, поэтому я долгое время и боялась портить такую красоту беременностью, – говорит Алена Кравец. – К тому же, я очень востребована в профессии и не могу позволить себе выпасть из съемок, записей".
Алена долго думала, как поступить в этой ситуации, когда и хочется, и колется. И нашла оригинальный выход. "Я решила предложить Дане Борисовой выносить мне ребенка, – признается Алена. – Во-первых, она уже рожала, значит, все пройдет хорошо. Во-вторых, все равно сидит без работы сейчас, а то хотя бы заработает прилично".
"Я уже приценивалась суммой вознаграждения для суррогатной матери– продолжает Кравец. – В центре по планированию семьи мне рассказали, что заказчик оплачивает питание, необходимое лечение и обследование женщины, ее нахождение в дородовых и послеродовых учреждениях. Общая сумма затрат колеблется в районе полутора-двух миллионов рублей".
Для Алены это небольшие деньги. Как она сама шутит, "пару недель поесть в ресторане". Поэтому и решила воспользоваться услугами Даны Борисовой. "Человек попал в сложную жизненную ситуацию, я, как христианка, протягиваю ей руку помощи, даю возможность заработать – и на хлеб с икрой, и на любые препараты, которые ей могут потребоваться после родов для восстановления формы, – уверяет Кравец. – Устрою Дану в лучшую клинику, к лучшим врачам, все хлопоты возьму на себя, а деньги могу даже авансом выплатить, мне для подруги и будущей мамы моего ребенка ничего не жалко!"
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