Сябитова обнародовала удивительное заявление о коронавирусе

Роза Сябитова поделилась с подписчиками пророческими словами своей бабушки. Много лет назад женщина предвидела, с какими трудностями столкнется ее внучка вместе со всем человечеством, и дала ценные наставления, как пережить "апокалипсис".



Самая главная сваха страны Роза Сябитова решила обнародовать предсказание родной бабушки. Роза частенько обращается к народной мудрости и любит разговаривать с поклонниками, используя пословицы и поговорки. Сейчас известная телеведущая, как и все остальные россияне, проводит время на самоизоляции.

Сегодня она припомнила слова родной бабушки, которые оказались пророческими. "Когда бабушка говорила, что выживают гуртом (вместе), я не думала, что испытаю на себе всю глубину этой народной мудрости", – написала знаменитость на своей страничке в "Инстаграме".

Речь, конечно, идет о всеобщем карантине, в условиях которого поддержка родных и друзей и теплые отношения с близкими выходят на первый план. Таким образом, бабушка Сябитовой предсказала то, что ждало ее внучку в XXI веке.

На фоне пандемии телеведущая призвала подписчиков сплотиться перед лицом опасной угрозы. "Один за всех, и все за одного!", – напомнила звездная сваха. Поклонники поддержали знаменитую ведущую программы "Давай поженимся" и поделились собственными мыслями на тему того, как пережить трудный период.

"Роза, вы очень мудрая женщина!", "Все верно! Возлюби ближнего, как самого себя!", "Человек по природе своей выжить может только в какой-то группе. В коллективе не пропадешь", – комментируют пост фолловеры.

Многие также заметили, что Роза Сябитова и на карантине выглядит отлично. Звезда явно продолжает следить за собой, и не подурнела, как многие знаменитости. Например, как Маликов, волосы которого покрылись безобразной сединой, а лицо опухло.