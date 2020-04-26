Сябитова обнародовала удивительное заявление о коронавирусе

Самая главная сваха страны Роза Сябитова решила обнародовать предсказание родной бабушки. Роза частенько обращается к народной мудрости и любит разговаривать с поклонниками, используя пословицы и поговорки. Сейчас известная телеведущая, как и все остальные россияне, проводит время на самоизоляции.
Сегодня она припомнила слова родной бабушки, которые оказались пророческими. "Когда бабушка говорила, что выживают гуртом (вместе), я не думала, что испытаю на себе всю глубину этой народной мудрости", – написала знаменитость на своей страничке в "Инстаграме".
Речь, конечно, идет о всеобщем карантине, в условиях которого поддержка родных и друзей и теплые отношения с близкими выходят на первый план. Таким образом, бабушка Сябитовой предсказала то, что ждало ее внучку в XXI веке.
На фоне пандемии телеведущая призвала подписчиков сплотиться перед лицом опасной угрозы. "Один за всех, и все за одного!", – напомнила звездная сваха. Поклонники поддержали знаменитую ведущую программы "Давай поженимся" и поделились собственными мыслями на тему того, как пережить трудный период.
"Роза, вы очень мудрая женщина!", "Все верно! Возлюби ближнего, как самого себя!", "Человек по природе своей выжить может только в какой-то группе. В коллективе не пропадешь", – комментируют пост фолловеры.
Многие также заметили, что Роза Сябитова и на карантине выглядит отлично. Звезда явно продолжает следить за собой, и не подурнела, как многие знаменитости. Например, как Маликов, волосы которого покрылись безобразной сединой, а лицо опухло.
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