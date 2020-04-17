Дружбе конец? Гузеева и Сябитова не поздравили с днем рождения ушедшую с "Давай поженимся!" Володину

Астролог Василиса Володина отметила 46-летие. Однако ее соведущие в шоу "Давай поженимся!" не поздравили ее с днем рождения.

Недавно стало известно, что Василиса Володина отказалась от съемок в шоу "Давай поженимся!" на время карантина. Теперь Лариса Гузеева и Роза Сябитова вынуждены вести передачу вдвоем. Первый выпуск без астролога уже вышел в эфир. Его показали 16 апреля. Интересно, что в этот же день Володина отмечала 46-летие.

Поклонники заметили, что главная ведущая передачи и сваха не поздравили астролога с днем рождения в "Инстаграм". А ведь в современном обществе уже давно закрепилось мнение – "не запостил – не было".

Зрители гадают, неужели Гузеева и Сябитова обиделись на свою соведущую за то, что она, образно говоря, "кинула" их в нелегкое время. Стоит отметить, что Лариса уже высказывалась по поводу отсутствия Володиной на съемках. "Она, наверное, молодец. А мы – дураки", – говорила она, поясняя, что не может бросить шоу из-за долга развлекать людей.

Съемки новых выпусков проходят без зрителей в студии. Также ведущие временно отказались от визажистов и стилистов, чтобы на площадке было гораздо меньше людей. Все это делается исключительно ради безопасности.

Некоторые поклонники предлагают заменить Василису другим астрологом – Тамарой Глоба. Тем более, что она уже принимала участие в съемках "Давай поженимся!".