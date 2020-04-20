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Башаров рассказал о проблемах с алкоголем и избиении жен

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марат Башаров стал гостем шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Артист ответил на провокационные вопросы ведущей, признавшись в нелицеприятных поступках.
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Ведущая Лера Кудрявцева вывела звезду экрана на откровенный разговор. Марат Башаров раскрыл немало тайн.

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Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

В частности, он согласился поговорить на две самые больные и обсуждаемые поклонниками темы: проблемы с алкоголем и избиение своих избранниц. Марат Башаров признался, что действительно поколачивал жен.

Более того, артист объяснил, зачем он так себя вел. На вопрос о личной жизни в шоу "Секрет на миллион" Башаров ответил, что сейчас его сердце несвободно.

Кульминацией нового выпуска шоу "Секрет на миллион", которое выйдет в эфире 25 апреля, станет открытие актером конверта. Судя по всему, тайна Марата Башарова связана с внебрачным ребенком.

Напомним, со своей третьей женой – Елизаветой Шевырковой – артист прожил два года. В браке у супругов родился сын Марсель. Отношения звездной пары закончились в 2018 году после того, как женщина оказалась в больнице с травмой носа. 

Ранее Марат Башаров признавался, что тогда супруга "попала под горячую руку" подвыпившего актера. После этого инцидента артист долгое время пытался вернуть любимую и просил прощения, но его старания оказались тщетны. 

Автор: 20 апреля 2020, 15:42
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