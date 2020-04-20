Башаров рассказал о проблемах с алкоголем и избиении жен

Ведущая Лера Кудрявцева вывела звезду экрана на откровенный разговор. Марат Башаров раскрыл немало тайн.
В частности, он согласился поговорить на две самые больные и обсуждаемые поклонниками темы: проблемы с алкоголем и избиение своих избранниц. Марат Башаров признался, что действительно поколачивал жен.
Более того, артист объяснил, зачем он так себя вел. На вопрос о личной жизни в шоу "Секрет на миллион" Башаров ответил, что сейчас его сердце несвободно.
Кульминацией нового выпуска шоу "Секрет на миллион", которое выйдет в эфире 25 апреля, станет открытие актером конверта. Судя по всему, тайна Марата Башарова связана с внебрачным ребенком.
Напомним, со своей третьей женой – Елизаветой Шевырковой – артист прожил два года. В браке у супругов родился сын Марсель. Отношения звездной пары закончились в 2018 году после того, как женщина оказалась в больнице с травмой носа.
Ранее Марат Башаров признавался, что тогда супруга "попала под горячую руку" подвыпившего актера. После этого инцидента артист долгое время пытался вернуть любимую и просил прощения, но его старания оказались тщетны.
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