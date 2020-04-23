Жуткие суммы: сколько Пугачева тратит на шмотки и цацки

Последние десять лет подбирать вещи знаменитости помогал ее личный стилист Алишер. Но теперь она делает это без помощи эксперта.
Оказалось, что даже сейчас, когда в стране бушует эпидемия коронавируса и многие ее коллеги остались без заработков, Алла Пугачева не экономит на внешнем виде.
В гардеробе Примадонны есть ботильоны от Valentino за 70 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда". Для большинства россиян это огромные деньги. Эту обувь артистка демонстрировала в "Инстаграм" вместе с красным драповым пальто с запахом.
"Выгуливала" Алла Пугачева и зимнюю джинсовку бежевого цвета. По словам стилистов, такую можно купить не меньше, чем за 20 тысяч рублей. Массу восхищенных отзывов получил и наряд Примадонны в минувший день рождения. Тогда она облачилась в зеленое платье в цветочек и телесные лабутены за сто тысяч рублей.
Кроме того, звезда любит одежду от дизайнера Игоря Гуляева. Средняя цена его костюмов составляет 200 тысяч рублей. Еще одна статья расходов Аллы Пугачевой – украшения. На них она тоже денег не жалеет. В шкатулке артистки есть кольцо, стоимость которого приравнивается к стоимости квартиры в Москве.
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