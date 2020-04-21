Полностью изолировал: что Галкин сделал с Пугачевой

В связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса люди вынуждены сидеть дома практически безвылазно. Касается это и знаменитостей. Максим Галкин вовсе ввел строгие ограничения для 71-летней супруги Аллы Пугачевой.

Журналисты шоу "Ты не поверишь!" на НТВ выяснили, что Максим Галкин принял чрезвычайные меры для того, чтобы Алла Пугачева не смогла подхватить китайскую заразу. Беспокойство популярного артиста объяснимо – Примадонна находится в группе риска, в силу возраста певица может не только заразиться, но и получить осложнения. К тому же Пугачева имеет хронические заболевания, которые в нынешней ситуации могут ухудшить ее положение.

Максим Галкин, предвидя неприятности, буквально запер супругу в замке в деревне Грязь. Говорят, юморист не выпускает артистку даже подышать свежим воздухом в сад. А еще он ограничил доступ к дому посторонним. Об этом свидетельствуют кадры, снятые в день рождения Аллы Пугачевой. На них видно, как дюжие молодцы таскают из элитных иномарок свертки и коробки – подарки для именинницы от друзей, представителей отечественного шоу-бизнеса.

"Натуральный блондин" Николай Басков воспользовался возможностью и записал поздравление для Аллы Пугачевой во время съемки передачи. "Я счастлив, что имею возможность быть другом и часто бываю дома у Аллы и Максима", – признался "золотой голос России".

День рождения Алла Пугачева отметила 15 апреля. По такому случаю шестилетние двойняшки – сын Гарри и дочь Лиза – приготовили для именинницы пирог и нарисовали поздравительный плакат. А еще выучили трогательное стихотворение, которое довело Примадонну до слез.

Максим запечатлел этот момент на видео, а также снял, как за несколько часов до поздравления Гарри пытался надуть шарики, которые они с Лизой потом вручили маме. Судя по комментариям в инстаграм-аккаунте юмориста, поклонники пришли в восторг и умилились правильному, по их мнению, воспитанию детей.