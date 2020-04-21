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Полностью изолировал: что Галкин сделал с Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В связи с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса люди вынуждены сидеть дома практически безвылазно. Касается это и знаменитостей. Максим Галкин вовсе ввел строгие ограничения для 71-летней супруги Аллы Пугачевой.
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Журналисты шоу "Ты не поверишь!" на НТВ выяснили, что Максим Галкин принял чрезвычайные меры для того, чтобы Алла Пугачева не смогла подхватить китайскую заразу. Беспокойство популярного артиста объяснимо – Примадонна находится в группе риска, в силу возраста певица может не только заразиться, но и получить осложнения. К тому же Пугачева имеет хронические заболевания, которые в нынешней ситуации могут ухудшить ее положение.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин, предвидя неприятности, буквально запер супругу в замке в деревне Грязь. Говорят, юморист не выпускает артистку даже подышать свежим воздухом в сад. А еще он ограничил доступ к дому посторонним. Об этом свидетельствуют кадры, снятые в день рождения Аллы Пугачевой. На них видно, как дюжие молодцы таскают из элитных иномарок свертки и коробки – подарки для именинницы от друзей, представителей отечественного шоу-бизнеса.

"Натуральный блондин" Николай Басков воспользовался возможностью и записал поздравление для Аллы Пугачевой во время съемки передачи. "Я счастлив, что имею возможность быть другом и часто бываю дома у Аллы и Максима", – признался "золотой голос России".

День рождения Алла Пугачева отметила 15 апреля. По такому случаю шестилетние двойняшки – сын Гарри и дочь Лиза – приготовили для именинницы пирог и нарисовали поздравительный плакат. А еще выучили трогательное стихотворение, которое довело Примадонну до слез.

Максим запечатлел этот момент на видео, а также снял, как за несколько часов до поздравления Гарри пытался надуть шарики, которые они с Лизой потом вручили маме. Судя по комментариям в инстаграм-аккаунте юмориста, поклонники пришли в восторг и умилились правильному, по их мнению, воспитанию детей.

Автор: 21 апреля 2020, 11:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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