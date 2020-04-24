"Есть срыв": нарколог сделал заявление о слетевшей с катушек Борисовой

Знаменитость призналась в своем инстаграм-аккаунте, что держать высокую планку ей не удается. Дана Борисова обнародовала текст доктора, который наблюдает за ее самочувствием.
Нарколог-психиатр отметил, что получает все больше тревожных сообщений о том, что происходит с Даной Борисовой. Он решил раз и навсегда покончить со сплетнями и раскрыть правду. Он подтвердил, что теледива не выдержала борьбу за трезвую жизнь и сорвалась.
При этом специалист отметил, что это нормально для человека, который долго не представлял свое существование без алкоголя.
Он привел статистику: по его словам, из ста бросивших пить людей 90 срываются хотя бы один раз в течение первых четырех лет.
Врач отметил, что у Даны Борисовой за три года не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. "Это тоже плохо, срыв есть срыв", – констатировал медик.
Вместе с тем, он подчеркнул, что телеведущая – взрослый человек и несет ответственность за свои срывы. Он добавил, что если Дане Борисовой будет необходима его поддержка, он придет ей на помощь.
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