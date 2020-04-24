"Есть срыв": нарколог сделал заявление о слетевшей с катушек Борисовой

Дана Борисова сорвалась после трех лет трезвости. О состоянии здоровья телеведущей рассказал ее лечащий врач.

Знаменитость призналась в своем инстаграм-аккаунте, что держать высокую планку ей не удается. Дана Борисова обнародовала текст доктора, который наблюдает за ее самочувствием.

Нарколог-психиатр отметил, что получает все больше тревожных сообщений о том, что происходит с Даной Борисовой. Он решил раз и навсегда покончить со сплетнями и раскрыть правду. Он подтвердил, что теледива не выдержала борьбу за трезвую жизнь и сорвалась.

При этом специалист отметил, что это нормально для человека, который долго не представлял свое существование без алкоголя.

Он привел статистику: по его словам, из ста бросивших пить людей 90 срываются хотя бы один раз в течение первых четырех лет.

Врач отметил, что у Даны Борисовой за три года не было алкогольных или наркотических срывов, но бывали срывы с бесконтрольным употреблением аптечных препаратов. "Это тоже плохо, срыв есть срыв", – констатировал медик.

Вместе с тем, он подчеркнул, что телеведущая – взрослый человек и несет ответственность за свои срывы. Он добавил, что если Дане Борисовой будет необходима его поддержка, он придет ей на помощь.