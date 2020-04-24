Дочь не поверила кашляющей Дане Борисовой

Дана Борисова дала откровенное интервью. Популярная ведущая рассказала об отношениях с дочерью и матерью, своих проблемах с запрещенными веществами и пристрастии Анастасии Волочковой к алкоголю.

Некоторое время назад Дана Борисова жаловалась на плохое самочувствие. Она сильно кашляла, у нее была температура. Усугубляло ситуацию и то обстоятельство, что ведущая не могла все внимание уделять только себе. Пневмония была у ее шпица Мишель. Блондинка собственноручно делала животному уколы и другие процедуры.

Оглядываясь на ситуацию с коронавирусом, встревоженная Дана сделала несколько тестов. Они оказались отрицательными. А еще с недавних пор ведущая подвергается критике общественности. Некоторые фанаты убеждены, что Борисова снова пристрастилась к запрещенным препаратам. Такое мнение появилось после ряда неоднозначных видео, которые публиковала Дана. К тому же, отмечают поклонники, у нее обострились отношения с дочерью-подростком Полиной.

Однако телеведущая уверяет, что "чиста" несколько лет. А что касается единственной наследницы, то, по словам Даны, причина во влиянии отца, к которому Поля снова переехала жить. Борисова рассказала, что дочь там уже три недели, ее не выпускают из дома, учится она дистанционно. "Общаемся с ней плохо. Она мне звонила и говорила, что я со своим кашлем притворяюсь", – пожаловалась Дана в прямом эфире в социальной сети.

Зато у нее наладились отношения с матерью, которая живет в Судаке. По словам ведущей, они общаются по телефону каждый день. А еще она помогает родственникам деньгами. "Конечно, мне, как и всем, нелегко, но держусь. Я на оптимизме", – сообщила телезвезда. Впрочем, призналась Борисова, она прибегает к психотропным препаратам, если мучит бессонница.

А вот ее коллеги по отечественному шоу-бизнесу, убеждена Дана Борисова, с удовольствием выпивают, чтобы поднять настроение. В качестве примера она привела скандально известную балерину Анастасию Волочкову. В отличие от нее, считает Дана, у артистки пока хватает здоровья не падать на самое дно. "Бухает нормально, но это ее личное дело. Нравится ей так, пусть и живет. Это я была на дне, мне нельзя было жить с веществами. Настино лошадиное здоровье выдерживает все – и ради Бога", – заключила Дана Борисова в беседе со StarHit.