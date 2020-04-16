"Вы пьяная?": нелепо шатающаяся в танце Борисова вызвала критику

Дана Борисова – одна из главных ньюсмейкеров весны. Телеведущая со всей непосредственностью рассказывает о своем эскортном прошлом, записывает видео в обнаженном виде, посещает скандальные эфиры на телевидении, а также рассказывает об ужасном самочувствии во время пандемии коронавируса.
И, похоже, Борисова нисколько не стыдится своих действий. Результат налицо: общественность активно обсуждает жизнь телеведущей. Кому-то нравится искренность Даны, кто-то считает ее поведение аморальным. Тем не менее, знаменитость веселиться и снимает жизнерадостные видео, публикуя их в своем инстаграм-аккаунте.
К примеру, недавно Дана показала, как танцует под хит UNO группы Little Big. Свое зажигательное выступление она гордо назвала флешмобом. По традиции, далеко не все прониклись веселым настроением знаменитости. Нашлись те, кто усомнился в трезвости Борисовой.
"Вы пьяная?", "Почему вас шатает?", "Вчера подыхала, захлебываясь кашлем, сегодня танцует", "То кашляете без остановки, то идете на улицу без головного убора и с голой шеей. Мало верится в вашу болезнь", – написали фолловеры.
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