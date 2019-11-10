Юлию Ефременкову госпитализировали в тяжелом состоянии

На протяжении пяти дней у светской дивы была высокая температура. Кроме того, у нее начались такие сильные боли в животе, что она не могла ходить. Даже капельницы не смогли поставить Юлию на ноги. Тогда медики решили госпитализировать больную.
"Эти пять дней были самыми страшными в моей жизни… Другая страна, чужой язык, полное непонимание своего здоровья. Все эти дни мне капали, но все было тщетно. Эту ночь я провела в госпитале под присмотром врачей! Диагноз поставлен, температуру сбили, боли уменьшились", – поделилась телезвезда.
Самое ужасное, что в такой тяжелый для ведущей момент, ее возлюбленного не было рядом. Накануне ему пришлось улететь с островов по срочным делам. Несмотря на это мужчина смог поддержать избранницу даже на расстоянии.
"Спасибо моему любимому, который поставил на уши всех и лишний раз дал возможность убедиться, что он у меня и для меня самый лучший", – заявила знаменитость..
Сейчас состояние здоровья Юлии стабилизировалось. Тем не менее, она все равно чувствует острое недомогание. Дальше ей предстоит серьезное лечение и реабилитация.
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