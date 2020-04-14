"Уберите инфицированную!": люди шарахаются от зараженной после секса за деньги Борисовой

От заражения коронавиурсной инфекцией никто не застрахован. Вот и Дана Борисова, когда начала сильно кашлять, решила, что тоже заболела.

"В прошлый понедельник мне стало очень плохо. Такой же раздирающий сильный лающий кашель", – рассказала Борисова. Но она и предположить не могла, что столкнется после этого признания с оголтелой травлей и ненавистью.

"Началась война против меня со стороны жильцов, – плачет Борисова. – В чате стали писать гадости, что я зараженная, что я хожу по территории, кашляю. От меня отвернулись люди". Народ видел в известной телеведущей прокаженную, чумную, опасную. И это, конечно, чудовищно.

Справедливости ради стоит вспомнить, что нечто похожее было в Китае, откуда по планете и пошел смертельный вирус. Там люди заваривали двери приехавшим из Уханя, чтобы изолировать их от окружающих, а полицейские на улицах арестовывали людей без масок. Полиция не препятствовала таким мерам. Наоборот, власти поддерживали инициативу по ограничению контактов с инфицированными – у дверей домов зараженных вешали красные листки с предупреждением "В этом доме есть человек из Уханя. Пожалуйста, не вступайте в контакт".

Слава богу, страшный диагноз Даны Борисовой не подтвердился. "Волновалась эти дни, даже не передать словами как, потому что реально геноцид во дворе. Люди от меня убегают. Дочку я отдала две недели назад свекрови. Слава Богу, я отрицательная!" – рассказала Борисова в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

Напомним, ранее стало известно, что телеведущая якобы предлагала мужчине и его друзьям-олигархам секс-услуги за четыре тысячи долларов. Скриншоты соответствующей переписки появились в Сети. Красавица обещала все виды секса, включая анальный. Сейчас, во время пандемии, конечно, никаких интимных встреч быть не может.