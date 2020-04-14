"Тяга к препаратам оказалась сильнее": будущее опозорившейся Борисовой вызвало тревогу

За здоровье и будущее Даны Борисовой следует переживать, считает финалист 18 сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов. Таролог подтвердил, что телеведущая вновь употребляет запрещенные вещества.

Финалист "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов призывает поклонников беспокоиться за состояние Даны Борисовой. В беседе с порталом Teleprogramma.pro он обратил внимание на то, что звезда "Армейского магазина" в последнее время ведет себя крайне странно: записывает в обнаженном виде видеоролики, рассказывает общественности о своем эскортном прошлом, с трудом связывает слова в предложения.

Всему виной, считает таролог – запрещенные препараты и алкогольные напитки, которые Дана стала вновь употреблять. Борисовой необходима помощь специалистов и как можно скорее. Экстрасенс не советует затягивать с лечением, ведь в противном случае будет только хуже.

"Тяга к препаратам оказалась сильнее", – отметил Кинжинов.

Александр также высказался по поводу личной жизни телеведущей. Он отметил, что в ближайшем будущем Борисова не будет связана серьезными отношениями. В ее случае будут иметь место мимолетные и несерьезные связи.

Напомним, что недавно Дана появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", где сообщила о результатах теста на коронавирус. У страдающей от сильного кашля Борисовой не был обнаружен COVID-19. Так или иначе, соседи знаменитости обходят ее стороной, не желают вступать в контакт. Более того, жильцы устроили в чате травлю телеведущей.