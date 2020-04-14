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"Тяга к препаратам оказалась сильнее": будущее опозорившейся Борисовой вызвало тревогу

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
За здоровье и будущее Даны Борисовой следует переживать, считает финалист 18 сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов. Таролог подтвердил, что телеведущая вновь употребляет запрещенные вещества.
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Финалист "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов призывает поклонников беспокоиться за состояние Даны Борисовой. В беседе с порталом Teleprogramma.pro он обратил внимание на то, что звезда "Армейского магазина" в последнее время ведет себя крайне странно: записывает в обнаженном виде видеоролики, рассказывает общественности о своем эскортном прошлом, с трудом связывает слова в предложения. 

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Всему виной, считает таролог – запрещенные препараты и алкогольные напитки, которые Дана стала вновь употреблять. Борисовой необходима помощь специалистов и как можно скорее. Экстрасенс не советует затягивать с лечением, ведь в противном случае будет только хуже. 

"Тяга к препаратам оказалась сильнее", – отметил Кинжинов. 

Александр также высказался по поводу личной жизни телеведущей. Он отметил, что в ближайшем будущем Борисова не будет связана серьезными отношениями. В ее случае будут иметь место мимолетные и несерьезные связи. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что недавно Дана появилась в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", где сообщила о результатах теста на коронавирус. У страдающей от сильного кашля Борисовой не был обнаружен COVID-19. Так или иначе, соседи знаменитости обходят ее стороной, не желают вступать в контакт. Более того, жильцы устроили в чате травлю телеведущей.

Автор: 14 апреля 2020, 17:10

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