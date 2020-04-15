Признавшаяся в сексе за деньги Борисова обманула народ

Из открытых источников можно узнать, что в 2015 году Дана Борисова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тищенко. Правда, брак молодоженов просуществовал недолго – всего несколько месяцев. Телеведущая решила рассказать подробнее об этом моменте своей жизни в откровенной беседе с изданием "Комсомольская правда".
Оказывается, ложь в истории начинается с самого начала. На самом деле, Андрей был вовсе не бизнесменом, а простым радиомехаником. Также стоит отметить, что источник называет совсем другую фамилию мужчины – Трощенко. Знаменитость познакомилась с ним в ремонтной мастерской, которую она посетила, чтобы специалисты наладили радиотелефон.
Дана испытывала большую влюбленность к избраннику. Она покупала ему вещи от Louis Vuitton, а также решала его проблемы с законом. Как рассказала телеведущая, Андрей был внесен в список на таможне. Чтобы сняли запрет с мужчины, она подарила множество подарков сотруднице службы.
"Отмыла его, очистила, переодела – разорилась", – призналась Борисова.
Поженились Дана и Андрей уже через несколько недель после знакомства. Предложение сделал мужчина. Телеведущая называет этот момент жизни забавным. Сейчас она с улыбкой вспоминает пережитое.
Напомним, что недавно Дана Борисова призналась в эскортном прошлом. Звезда "Армейского магазина" несколько раз оказывала секс-услуги за деньги, находясь в нетрезвом состоянии.
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