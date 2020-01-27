85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии

Несколько лет назад Наталье Фатеевой диагностировали артроз. Актриса перенесла ряд операций по замене суставов. Один из них так и не прижился. Это существенно сказалось на возможностях перемещения. Сейчас народная артистка ходит при помощи костылей и не может полноценно позаботиться о себе. Живет она одна.
День своего рождения Наталья Фатеева тоже провела в одиночестве. В программе "Ты не поверишь!" показали сюжет об актрисе. Именинница встретила журналистов, облаченная в темные штаны и синюю футболку, без грамма косметики. Завершила образ фирменная короткая стрижка. 85-летняя актриса любезно пообщалась с репортерами, но впускать их в квартиру не стала.
Журналисты вручили ей цветы. Та поблагодарила, но уточнила, что поставит их в кастрюлю, потому что в вазу ей "тяжело". При этом она то ли в шутку, то ли всерьез уточнила, что лучше бы вместо цветов ей принесли еды. Репортеры немедленно поинтересовались, чего бы она хотела. Та отказалась от всего молочного, но призналась, что с удовольствием съела бы какой-нибудь полезной пищи, брауншвейгской колбасы и сыров.
Работники СМИ сбегали в магазин и вернулись к актрисе с большим пакетом покупок. "Спасибо! Спасибо большое! Поставьте сюда. Потом разберусь. Спасибо большое, не могу больше, извините, я просто не в силах..." – поблагодарила Наталья Фатеева.
В разговоре с репортерами выяснилось, что актриса свой юбилей не отмечала. В этот день она была дома одна. "У телефона сидела целый день. О чем вы говорите? В невменяемом состоянии", – со смехом сообщила актриса. Она объяснила, что не могла даже выйти из дома, потому что сидела с телефонной трубкой "с утра до 12 ночи". "Я голодная была, я в 12 часов ночи ела икру с хлебом", – с улыбкой сообщила народная артистка.
Отметим, что у Натальи Фатеевой есть 60-летний сын Владимир Басов и 50-летняя дочь Наталья Егорова. Но с детьми актриса отношений не поддерживает. А внуков и правнуков и вовсе не видела.
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