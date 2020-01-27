85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии

23 декабря исполнилось 85 лет легендарной актрисе, звезде фильма "Три плюс два" Наталье Фатеевой. Артистка давно не снимается и не выходит в свет. Журналисты заглянули к ней, чтобы узнать, как она живет.

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