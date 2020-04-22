Куча осложнений: онкобольная Заворотнюк пожертвовала здоровьем ради спасения жизни

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов отметил, что препарат "Кейтруда" появился на рынке России два года назад, он пользуется популярностью, причем в нашей стране он зарегистрирован в виде ампул и производится в Ирландии. "Кейтруда влияет на активацию иммунных клеток, которые должны бороться с опухолью. Показаний у него множество, одно из главных – меланома", – рассказал специалист.
Примечательно, что этот препарат входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому на него зафиксирована предельно допустимая цена – около 155 тысяч рублей за ампулу 100 мг. При этом в любом случае для одного пациента требуется хотя бы 3-4 ампулы. Однако так как это лекарство входит в список ЖНВЛЛ, то теоретически его можно получить бесплатно. "Другой вопрос, сколько придется ждать", – отметил эксперт.
По словам Долгополова, этот препарат применяется как самостоятельное средство, однако может идти в сочетании с лекарствами, стимулирующими иммунитет.
Однако у кейтруды есть множество побочек. "Могут развиться аутоиммунные заболевания, гепатиты и так далее. Как и от любых других препаратов, ломающих организм и идущих против природы", – сообщил медик. Помимо этого, в аннотации среди побочных эффектов перечислены пневмония, экзема, панкреатит, повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма.
"Если вы думаете, что это из разряда, условно, витаминов или тех медикаментов, которые обычно выписывают при простуде, вы ошибаетесь. Это очень серьезное лекарство, которое действительно воздействует на организм", – цитирует доктора сайт "Комсомольская правда".
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