Куча осложнений: онкобольная Заворотнюк пожертвовала здоровьем ради спасения жизни

Стало известно, что Анастасии Заворотнюк гораздо лучше, ее даже выписали из больницы. Состояние больной раком мозга звезды сериала "Моя прекрасная няня" стабилизировал препарат "Кейтруда". Однако у него много побочек, утверждает специалист.

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