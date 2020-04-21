"Насте повезло": коллега по сцене проболталась о состоянии больной раком Заворотнюк

В эфире программы "Судьба человека" Борис Смолкин рассказал о работе над сериалом "Моя прекрасная няня". Редакторы шоу сделали мужчине сюрприз и пригласили в студию коллегу по картине – Ольгу Прокофьеву.

Артисты были рады увидеть друг друга. Экранная пара смогла сохранить теплые чувства после завершения съемок. Как заявила женщина, они до сих пор поддерживают общение.

Борис Корчевников отметил, что нескольких актеров, снявшихся в сериале, уже нет на этом свете. Любовь Полищук скончалась от рака почти сразу после завершения работы над лентой – в 2006 году. Александры Назаровой не стало совсем недавно – летом прошлого года.

Смолкин вспомнил, как снимался в последний раз с Полищук. "Была маленькая сценка на этой свадьбе (няни Вики и Шаталина. – Прим. ред.). Она подошла ко мне и говорит: "Боря, можно я буду сидя?" Она не могла стоять", – рассказал мужчина.

Ведущий добавил, что и у Анастасии Заворотнюк сейчас тоже дела со здоровьем обстоят не очень хорошо. Уже ни для кого не секрет, что актриса борется с раком. Подробностей о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" почти нет, однако родные сообщают, что женщина находится дома. "Сейчас все переживают за Настю Заворотнюк, как она?" – уточнил Борис Корчевников.

"Я скажу одну фразу: Насте очень повезло", – отметила Ольга Прокофьева.

Женщина добавила, что у актрисы крепкая, большая и любящая семья, поэтому будет все хорошо. Борис Смолкин не стал комментировать состояние коллеги.