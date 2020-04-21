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Шоу-бизнес

"Насте повезло": коллега по сцене проболталась о состоянии больной раком Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В эфире программы "Судьба человека" Борис Смолкин рассказал о работе над сериалом "Моя прекрасная няня". Редакторы шоу сделали мужчине сюрприз и пригласили в студию коллегу по картине – Ольгу Прокофьеву.
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Артисты были рады увидеть друг друга. Экранная пара смогла сохранить теплые чувства после завершения съемок. Как заявила женщина, они до сих пор поддерживают общение.

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 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Борис Корчевников отметил, что нескольких актеров, снявшихся в сериале, уже нет на этом свете. Любовь Полищук скончалась от рака почти сразу после завершения работы над лентой – в 2006 году. Александры Назаровой не стало совсем недавно – летом прошлого года.

Смолкин вспомнил, как снимался в последний раз с Полищук. "Была маленькая сценка на этой свадьбе (няни Вики и Шаталина. – Прим. ред.). Она подошла ко мне и говорит: "Боря, можно я буду сидя?" Она не могла стоять", – рассказал мужчина.

Ведущий добавил, что и у Анастасии Заворотнюк сейчас тоже дела со здоровьем обстоят не очень хорошо. Уже ни для кого не секрет, что актриса борется с раком. Подробностей о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" почти нет, однако родные сообщают, что женщина находится дома. "Сейчас все переживают за Настю Заворотнюк, как она?" – уточнил Борис Корчевников.

"Я скажу одну фразу: Насте очень повезло", – отметила Ольга Прокофьева.

Женщина добавила, что у актрисы крепкая, большая и любящая семья, поэтому будет все хорошо. Борис Смолкин не стал комментировать состояние коллеги.

Автор: 21 апреля 2020, 14:13

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