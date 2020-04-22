Облысела, располнела, опухла: рак мозга изуродовал красавицу Заворотнюк

На днях появилась информация о том, что якобы Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, и она находится дома, в Крекшино. О состоянии актрисы рассказал друг семьи и медик, осведомленный с ходом лечения звезды сериала "Моя прекрасная няня".

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