Дочь Заворотнюк записала видео после сообщений об изменившемся состоянии матери

Ролик дочь актрисы обнародовала в своем инстаграм-аккаунте. Анна записала кадры на кухне, показав накрытый стол с аппетитными куличами и крашеными яйцами.
Отметим, 19 апреля появились новости о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. Пройдя реабилитацию в подмосковной клинике, актриса возобновила курс химиотерапии.
Стоит отметить, что о надежде на выздоровление матери недавно говорила и Анна Заворотнюк. Девушка заверяла поклонников, что семья будет бороться за жизнь звезды "Моей прекрасной няни" до последнего.
Напомним, до того, как стало известно о раке у Заворотнюк, ее наследница жила в Нью-Йорке. Узнав о диагнозе матери, Анна вернулась домой, чтобы быть рядом с бабушкой и младшей сестрой.
Как писали "Дни.ру", рак у Заворотнюк подтвердился в октябре прошлого года. Примечательно, что родственники и представители актрисы практически не комментируют ситуацию.
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