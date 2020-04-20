Хочет разобраться с долгами? В истории с болезнью Заворотнюк нашли странности

Накануне в Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк. Популярный блогер Лена Миро скептически отнеслась к поступившим данным.

О тяжелом заболевании звезды сериала "Моя прекрасная няня" заговорили в октябре прошлого года. По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак. Как сообщали некоторые источники, актрису ввели в искусственную кому.

На днях стало известно об улучшении самочувствия знаменитости. Врачи возобновили активное лечение. Анастасию Заворотнюк стали регулярно возить на прием к специалистам и на химиотерапию, передает издание StarHit.

Поклонники обрадовались за артистку, но некоторые с подозрением отнеслись к новости. Популярный блогер Лена Миро усомнилась в том, что звезда действительно больна.

По ее словам, представители артистки выбрали лучшее время для того, чтобы сообщить новые данные. "В пасхальное воскресенье люди, пребывающие в состоянии апатии, на эту новость внимания не обратят. Если напишут, что Заворотнюк победила рак мозга, это никого не зацепит", – отметила она.

Лена Миро считает, что никто не будет задавать родственникам актрисы неудобные вопросы. В этот праздник положено сидеть с близкими за накрытым столом и верить в чудо.

Кроме того, блогер обратила внимание на несколько странностей в истории с болезнью Анастасии Заворотнюк. "Чем, собственно, болеет Настя? Почему в прессу не просочилось ни одной фотографии за время ее так называемой болезни? Почему никто из членов семьи не подтвердил или не опроверг диагноз "глиобластома"?" – написала она.

Лена Миро добавила, что семья знаменитости сознательно не комментирует информацию о болезни, чтобы с нее списали многомиллионные долги. "Я верю в то, что ее цель – уйти от долгов, после чего вернуться в общество с красивой историей о чудесном исцелении", – заключила блогер.