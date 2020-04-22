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Попалась на фото: с Дженнифер Лопес требуют бешеные деньги

Дженнифер Лопес. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
На Дженнифер Лопес подали в суд из-за снимка в "Инстаграм". Теперь исполнительнице грозит штраф размером свыше ста тысяч долларов.
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Фотограф из Нью-Йорка Стив Сандс обвиняет звезду и ее продюсерскую компанию Nuyorican Productions в незаконном использовании его снимка. Он имеет в виду кадр, сделанный на съемках сериала "Оттенки синего".

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Дженнифер Лопес выложила его в своем микроблоге в соцсети еще в июне 2017 года. При этом актриса не подписала автора. Более того, Сандс утверждает, что она ему не заплатила. сообщает Cosmopolitan.com.

Фотограф обратился в один из нью-йоркских судов и заявил, что певица использовала его фото для развития своего личного бренда. Сам Сандс при этом никакой выгоды от этой публикации не получил. Он требует Дженнифер Лопес заплатить ему 115 тысяч долларов за причиненный ущерб. Представители артистки пока не прокомментировали скандальную ситуацию.

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Relaxed and recharged. ��

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, ранее Дженнифер Лопес рассказала, что собирается выпустить собственную коллекцию обуви. Пост с анонсом даты старта продаж она выложила в "Инстаграм". На фотографии звезда показала изящные ноги, на которых были босоножки с леопардовым принтом.

Автор: 22 апреля 2020, 04:16
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