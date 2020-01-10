Дженнифер Лопес грозит расправа: стриптизерша подала на актрису в суд

Главарем преступной банды стриптизерш была Санта Барбаш, которая впоследствии получила пять лет условно. Именно она стала прототипом персонажа Джей Ло.
Посмотрев фильм, разъяренная танцовщица подала в суд на создателей комедии – STX Films, Gloria Sanchez Proctions и Nuyorican Productions, основанную Дженнифер Лопес. Те заявили, что будут защищать свое право рассказывать основанные на реальных событиях истории, факты которых стали общедоступными.
Женщина потребовала моральную компенсацию в размере 40 миллионов долларов. Эта сумма вдвое превышает бюджет картины.
Преступницу возмутил тот факт, что продюсеры без разрешения использовали ее образ ради получения материальной выгоды. Поразительно, но многие сцены из фильма правдивы и полностью отражают жизнь Санты.
По словам Барбаш, она чувствует себя опороченной и униженной. Танцовщица считает, что вымышленные эпизоды показывают ее "отвратительной и безответственной", сообщает РИА ФАН.
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