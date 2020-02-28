50-летняя Дженнифер Лопес без прикрас вызвала оторопь

Снимки попали в Сеть и поразили ее фанатов. Без накладных волос и автозагара кумир миллионов выглядит значительно старше, и этой дурнушке легко можно дать все 50, а то и больше лет. Дженнифер Лопес, обычно выглядящая безупречно, на фотографиях вызывает разве что сочувствие: морщины на лице, растрепанная прическа и даже свисающая с боков кожа.
Особенно поразили поклонников волосы, которые на всех снимках с красных дорожек кажутся невероятными. Здесь же перед зрителями предстали короткие, спутанные и тусклые пряди, больше похожие на гнездо, чем на локоны знаменитой Джей Ло. Впрочем, стоит отметить, что артистка большая любительница париков и накладок, за которыми скрывает свою естественную шевелюру. Возможно, певице стоит почаще показывать натуральность, чтобы не шокировать фанатов.
Также добавила возраста Дженнифер Лопес и бледная кожа, на которой стали заметнее все недочеты. Обычно актриса появляется на публике с бронзовым загаром – бледность же лишь подчеркнула все недостатки знойной танцовщицы. Конечно, может, ее жениху Алексу Родригесу и нравится Джей Ло без прикрас, но вот простой народ довольно настороженно относится к естественной красоте звезды.
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