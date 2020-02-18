50-летняя Лопес шокировала безупречными формами

Дженнифер Лопес не перестает удивлять своими формами. В свои 50 лет ей удается выглядеть подтянуто и сексуально. На фотографиях звезда всегда предстает в безупречных нарядах – будь то красная дорожка или выступление. Но на этот раз певица решила порадовать фанатов уникальным снимком.
На фото Дженнифер запечатлена в белом бикини перед зеркалом на фоне панорамных окон.
"Расслабилась и восстановилась", – подписала снимок Лопес.
Менее чем за сутки публикация набрала более семи миллионов лайков. Комментаторы завалили Дженнифер восторженными отзывами.
"Я только хотела пропустить тренировку, но увидела это тело и вдохновилась";
"Вау, без слов, ты просто убила меня";
"Ух ты. С каждым днем ты красивее", – написали пользователи "Инстаграм".
Среди множества положительных комментариев есть и те, кто высмеивает Дженнифер. Некоторым пользователям показалось, что секрет идеальной фигуры звезды – банальный фоторедактор.
"Фотошоп не удался. Я знаю, как выглядит твой живот в реальности", – написала одна из подписчиц.
Недавно Дженнифер Лопес рассказала общественности, что собирается выпустить собственную коллекцию обуви специально для площадки Designer Shoe Warehouse. Пост с анонсом даты старта продаж она выложила в "Инстаграм". На фотографии она показала изящные ноги, на которых были босоножки с леопардовым принтом.
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