Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном

Вчера, 1 апреля, у Первого канала был юбилей – ровно 25 лет на всех телеэкранах страны. В честь этого праздника ведущая Юлия Барановская рассказала, как ей удалось устроиться работать туда.

Шесть лет назад бывшая жена Андрея Аршавина пришла на кастинг в программу "Мужское/Женское". У экс-супруги футболиста был опыт работы на телевидении, но слишком незначительный для того, чтобы получить такую должность.

Но больше всего Юлию пугали коллегой, с которым ей придется работать в паре – Александром Гордоном. К слову, на пробах журналист действительно не оказал Барановской радужного приема. Он выглядел очень суровым и хмурым. Но девушке удалось растопить его сердце после того, как она извинилась перед ним за время, которое ему придется на нее потратить.

После завершения тестового выпуска Александр настаивал на том, чтобы ему в пару дали Юлию. "Решать вам, но я со своей соведущей уже определился", – заявил актер.

С тех пор Барановская и Гордон ежедневно появляются в эфире программы "Мужское/Женское". Кроме того, им удалось построить не только крепкие рабочие отношения, но и дружеские. Они часто ходят семьями в гости друг к другу – Александр со своей женой и Юлия с тремя детьми.