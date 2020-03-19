"Стыдно за него": Барановская откровенно о подавшем на нее в суд Аршавине

Бывшим возлюбленным вскоре предстоит встретиться в суде. Андрей Аршавин обратился к служителям Фемиды с просьбой уменьшить алименты. Спортсмен, завершивший профессиональную карьеру, заявил, что не может выплачивать детям прежние суммы, объясняя это уменьшением своих доходов.
Юлия Барановская эмоционально отреагировала на планы отца своих детей. Телеведущая отметила, что Аршавин всегда тяжело переживал конкуренцию. "Даже мне становится стыдно за него", – цитирует звезду Peopletalk.ru.
Напомним, ранее каждый ребенок Юлии Барановской получал от отца каждый месяц по 300 тысяч рублей. Судебное заседание должно состояться 23 марта.
Напомним, у телезвезды трое детей от футболиста: Артем, Арсений и Яна. Примечательно, что Андрей Аршавин много лет не встречался с наследниками. Только в 2019 году он стал видеться с ними.
Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Барановская вернулась с детьми из отдыха на озере Байкал. Знаменитость призналась, что это было ее давней мечтой. Она поделилась в "Инстаграм" серией красочных снимков.
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