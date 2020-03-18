Внезапно: после развода Аршавин обратил внимание на Барановскую

Оформивший развод с Алисой Казьминой спортсмен Андрей Аршавин вдруг переметнулся к бывшей возлюбленной, телеведущей Юлии Барановской. У мужчины серьезные намерения.

Когда-то Андрей Аршавин и Юлия Барановская считались одной из самых крепких пар. В незарегистрированном браке с футболистом женщина родила ему двух детей. Однако когда она ждала третьего ребенка, Аршавин внезапно объявил о расставании. Таким образом гражданская жена футболиста осталась одна в чужом городе, в другой стране (на тот момент семья проживала в Лондоне).

В откровенном интервью вернувшаяся в Москву Юлия Барановская рассказала, что муж ее бросил, увлекшись другой женщиной. Позже выяснилось, что ею оказалась Алиса Казьмина, на которой Андрей Аршавин впоследствии женился. Та родила ему дочь Есению, однако недавно они развелись.

Расставание с футболистом пошло на пользу Юлии Барановской. Она получила работу на Первом канале, отсудила у экс-возлюбленного внушительные алименты, много путешествует и проводит время с детьми. Впрочем, в последнее время дети пары получают меньше алиментов, это связано с тем, что у спортсмена снизились доходы.

Андрей Аршавин решил еще больше уменьшить сумму алиментов. Он обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к Юлии Барановской. В ведомстве отметили, что дело передали в Москву, причем в феврале была проведена беседа между представителями сторон, а уже 23 марта должно состояться заседание, передает Starhit. Отметим, что ни Андрей Аршавин, ни Юлия Барановская пока не комментируют эту информацию.