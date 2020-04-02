Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже

Когда-то Ксения Собчак и Ксения Бородина вели скандально известное реалити-шоу "Дом-2". Сейчас гламурная блондинка занимается другими проектами, однако до сих пор не может забыть "периметр" и коллегу.

Накануне, 1 апреля, был показан новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" На сей раз Ксения Собчак побеседовала с идейным вдохновителем и создателем "Дома-2" Валерием Комиссаровым. Много лет назад он был ведущим передачи "Моя семья", где люди рассказывали о бытовых проблемах. Там была рубрика "Маска откровения": перед зрителями появлялся человек в черно-белой маске и делился самым заветным.

Впрочем, другое детище Комиссарова – "Дом-2" – куда популярнее и прибыльнее. Об этом и не только с шоуменом поговорила Собчак. К слову, Валерий помог и Ксении выбиться в люди, взяв ее ведущей в это реалити-шоу. Телепроект стал трамплином в мир отечественного шоу-бизнеса для многих нынешних звезд, в том числе для Ксении Бородиной.

В интервью с Комиссаровым Собчак вскользь упомянула о проблемах экс-коллеги в личной жизни, подразумевая измены ее мужа. Несколько лет назад Ксения Бородина на всю страну призналась, что Курбан Омаров ей неверен, и даже заявила о решении развестись. Однако они сумели преодолеть неприятности и теперь живут душа в душу (или демонстрируют идиллию, публикуя милые фото и видео).

Бородина прокомментировала в "Инстаграм" слова гламурной блондинки. Оказывается, она смотрела передачу с Комиссаровым. "Думаю, интервью интересно тем, кто имел или имеет отношение к телепроекту. Мне очень приятно было, что Валерий Яковлевич тепло отзывался обо мне. А Ксюшу, видно, не отпускает. Опять вспомнила про моего мужа... Я вот ее ситуации с мужьями никогда не комментировала", – высказалась Ксения.