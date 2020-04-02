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Тимати подверг опасности жену и сына

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial
В России тщательно следят за режимом самоизоляции граждан в связи с пандемией коронавируса. Правительство требует, чтобы все прилетевшие из-за границы оставались дома в течение двух недель.
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Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, накануне вернулся с Мальдивских островов. По закону он должен был на 14 дней самоизолироваться, в том числе от членов своей семьи. Однако музыкант поехал к жене Анастасии Решетовой и маленькому сыну Ратмиру.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Его поступок взбесил россиян, ведь недавно продюсер сам негодовал из-за поведения граждан, которые не хотят посидеть две недели дома. Тимати даже предлагал ввести в стране режим ЧС, чтобы заставить людей самоизолироваться.

"Не считаю должным и нужным говорить на повышенных тонах, ругаться матом или заниматься нравоучениями. Мое мнение не является профессиональным или экспертным. Умный сделал вывод. Для дураков, наверное, нужен комендантский и режим ЧС", – писал Юнусов в своем инстаграм-аккаунте. 

За последние сутки зарегистрировано почти 800 новых случаев заражения коронавирусом в России. Общее число инфицированных достигло 3548.

Автор: 2 апреля 2020, 12:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

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