"Началова перед смертью тоже мне приснилась": Кравец разрыдалась от трагедии с Борисовой

Между Аленой Кравец и Даной Борисовой продолжается холодная война. Они делят мужика, попутно выясняя отношения в соцсетях и телеэфирах. Обе за словом в карман не лезут.

На своей странице в "Инстаграм" Борисова разразилась гневной отповедью "заклятой подруге". "По ее словам, и падшая я, и без моральных ценностей, – пишет Дана. – Но в чем я виновата, если ее горе-муж Руслан в отношениях со всеми рублевскими эскортницами? И особенно любит спортсменок – сам признавался. А Аленка, ну без обид, фригидная, неинтересная, хоть и с кукольным личиком".

Недавно Борисова и Кравец стали участницами шоу "На самом деле". Дана кричала мужу Алены: "Русик, ты ей сисечки не можешь даже помять! Сам мне жаловался: мол, она боится, что силикон вывалится!" Кравец молча терпела эти выпады – интеллигентность и тактичность не позволяли опускаться до уровня базарных теток.

"Сегодня Борисова мне приснилась в кошмаре, я даже в слезах проснулась, – вздохнула Алена. – Мне было безумно жаль эту заблудшую душу. Во сне она мне жаловалась на свою горькую судьбу, а я ее успокаивала, понимая, что Дана – несчастный человек, у нее трагедия в жизни. Ей очень нужна помощь. Все, что она творит, это от одиночества".

"Мне редко снятся сны, – призналась Кравец. – Зато почти всегда оказываются пророческими. Помню, как в конце зимы 2019 года мне приснилась моя подружка Юля Началова, которая жаловалась на боль. И я точно так же ее утешала. А 16 марта Юлечки не стало. Так вот, боюсь, чтобы сон с Борисовой не стал вещим..."