Полиция объявила розыск нарушившего с Кравец карантин по коронавирусу мужика

Известная пословица гласит: "Богатые тоже плачут". Живущая в дачном поселке на элитной Рублевке Алена Кравец с этим согласна. Особенно в свете случившейся с ней неприятной истории.

"Меня напугали слухи и всеобщая паника – поехала в магазин сделать кое-каких припасов домой, у нас, например, оканчивается черная икра и шампанское, а мы к ним привыкли на завтрак, был нужен корм и для любимой кошки Матильды, – вздыхает Алена. – В магазине по радиотрансляции постоянно призывают держать дистанцию друг от друга на менее полутора метров. Хотя их никто и не соблюдает".

"Подошла с тележкой на кассу, а следом – несколько джигитов, – продолжает Кравец. – Я попросила их отойти от меня на предписанное санэпиднадзором расстояние. И началось! В мою сторону полетели оскорбления, угрозы, Один из этих озверевших мужчин стал кричать: "Я жду тебя тебя на улице! Урою там!".

"Я пребываю в состоянии стресса, – плачет Кравец. – Вызвала полицию и около часа не могла выйти из магазина. Мужик выходил на улицу, возвращался и кричал мне: "Ну что, я жду тебя около входа!" Для чего он меня ждал? Что от хотел со мной сделать?".

Сегодня по камерам наружного наблюдения сотрудники правопорядка ищут обидчиков самой известной рублевской дивы.

"Почему люди такие жестокие? Боже, ну что я ей сделала плохого?" – причитала героиня Людмилы Гурченко в фильме "Любовь и голуби". Сегодня удивляться природе людей впору несчастной Кравец.

"Откуда у людей столько агрессии? – недоумевает она. – Наоборот испытания должны сплотить нас. Поддержка друг друга – вот что сегодня важно. Патриарх Кирилл в своей проповеди сказал: "Церковь призывает принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России. Но, видимо, для многих это пустой звон. Люди не хотят слышать указание властей, подвергают риску себя и окружающих. Для многих режим карантина – пустой звук. И это страшно".