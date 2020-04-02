"Не верю": что стоит за заявлением Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Скандально известный блогер Лена Миро отметила, что не верит словам модели, и пояснила, почему.

Оксана Самойлова объявила о разводе, сообщив, что все десять лет их брака оказались обманом со стороны ее мужа, рэпера Джигана. Якобы на протяжении всего этого времени до нее доходили всякие слухи о нем, однако сам артист умолял ей в них не верить, клялся здоровьем их детей, утверждая, что это ложь. Она же верила, потому что "добрая и наивная", к тому же они почти никогда не ругались, она чувствовала, что любима, любила сама, и была уверена, что они счастливы.

Блогер Лена Миро убеждена, что модель решила выставить себя дурой и не казаться "терпилой". "Не верю", – категорично заявила она и представила свою версию событий. Лена выразила уверенность, что Оксана именно "терпила", которая мирилась с "заскоками" Джигана. По мнению Миро, рэпер поднимал руку на жену, за что той стало стыдно. Помимо прочего, Джиган мог "притаскивать девок в супружескую кровать", и Оксане приходилось "соображать на троих".

Миро полагает, что у Самойловой крайне низкая самооценка и куча комплексов. "Женщины с такой ядреной пластикой, как у Оксаны, и стилем одежды "возьми меня здесь и сейчас" видят себя исключительно отверстиями для слива мужских семенных жидкостей. В них нет достоинства, зато много страхов и отчаянное желание удержать возле себя мужика", – заключила Лена.

Отметим, что Джиган пока не отреагировал на заявление Оксаны Самойловой о разводе. Вообще, не все фанаты верят в то, что происходит у пары. Некоторые считают, что это пиар, ведь скоро Оксана должна презентовать новую косметическую линию, а Джиган – альбом.