Избитую и выгнанную мужем из дома Муцениеце снова заметили в компании Прилучного

В своем инстаграм-аккаунте звезда написала, что вокруг их истории сейчас много мифов, догадок и версий. Она попросила поклонников не слушать никого, кроме них с Павлом Прилучным и их официальных представителей.
"Все остальное – ложная информация!", – заверила артистка. Свой пост Агата Муцениеце дополнила совместным снимком с мужем с отдыха. На фото они предстали в одежде одинаковой голубой гаммы.
Кадр далеко не всем пришелся по душе. Фолловеры раскритиковали Агату Муцениеце за то, что еще недавно она жаловалась на то, что муж ее избил и выгнал из дома, а теперь выставляет идиллические снимки.
В свою очередь Павел Прилучный поделился в своем микроблоге яркими кадрами, на которых он предстал вместе с детьми. Он показал, как гуляет с дочерью и сыном, а также готовит им обед.
Напомним,
в феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Однако эпидемия коронавируса внесла в их планы свои коррективы. Из-за карантина оформление документа о расторжении брака пришлось отложить. А недавно актриса сообщила, что супруг злоупотребляет алкоголем и грубо общается с детьми.
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