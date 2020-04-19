Избитую и выгнанную мужем из дома Муцениеце снова заметили в компании Прилучного

Агата Муцениеце сделала важное заявление об отношениях с супругом. Актриса призвала поклонников не верить множащимся вокруг их пары слухам и сплетням.

В своем инстаграм-аккаунте звезда написала, что вокруг их истории сейчас много мифов, догадок и версий. Она попросила поклонников не слушать никого, кроме них с Павлом Прилучным и их официальных представителей.

"Все остальное – ложная информация!", – заверила артистка. Свой пост Агата Муцениеце дополнила совместным снимком с мужем с отдыха. На фото они предстали в одежде одинаковой голубой гаммы.

Кадр далеко не всем пришелся по душе. Фолловеры раскритиковали Агату Муцениеце за то, что еще недавно она жаловалась на то, что муж ее избил и выгнал из дома, а теперь выставляет идиллические снимки.

В свою очередь Павел Прилучный поделился в своем микроблоге яркими кадрами, на которых он предстал вместе с детьми. Он показал, как гуляет с дочерью и сыном, а также готовит им обед.

Напомним, в феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Однако эпидемия коронавируса внесла в их планы свои коррективы. Из-за карантина оформление документа о расторжении брака пришлось отложить. А недавно актриса сообщила, что супруг злоупотребляет алкоголем и грубо общается с детьми.

