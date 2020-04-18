Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Секс-символ пришел – невменяемый": беснующегося Бондарчука увезли в клинику неврозов
Напела на сотни миллионов: что оставит в наследство Надежда Бабкина
Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой
"Гомосексуализм как вирус": Пригожин прошелся по коллегам нетрадиционной ориентации
партнеры
Суббота
18 апреля
Лента новостей
15:51
"На голову можно нагадить и не париться": Кудрявцева отказалась быть хорошей для всех
15:24
"Со мной такое впервые": самоизоляция подарила Валерии незабываемые ощущения
15:14
"Они обязательно появятся": Машкова на карантине деньги беспокоят меньше всего
15:00
Появились сенсационные данные о втянутой в скандал с воровством Пугачевой
14:54
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
14:43
Звезда фильма "Союз спасения" вышла на связь после слухов о заражении коронавирусом
14:18
Блогер-фармацевт Диденко всполошила народ словами об умершем муже
13:45
Стали известны планы врачей в отношении Булановой
13:36
"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом
13:18
Изменившуюся Дубцову закидали камнями
13:10
"Так и живем": дочь показала Долину без прикрас
12:39
Хаматова о травле: Показывает нежелание общества самообразовываться и узнавать правду
12:13
В Москве ужесточили правила пропускного режима: все подробности
11:50
"Умрем рядом!": экс-жена двое суток летела к немощному Джигарханяну
11:24
Бородина сурово наказала дочь за серьезный проступок
11:13
"Голубой вареник на пляже": покрасившая яйца Подольская показала откровенный кадр
10:36
Собравшаяся замуж Волочкова показала скудный рацион
10:23
Вышвырнутая Прилучным Муцениеце заявила о новом избраннике
08:24
"Это полный ахтунг": Боня заплыла жиром на карантине
06:35
Стал известен доход находящегося на самоизоляции Еремеева
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 апреля 2020
04:03
"Демонстрация всякого барахла": Стриженову крепко приложили за внешний вид
02:21
В Британии воспротивились возвращению принца Гарри и Меган Маркл
00:17
Посеревшая после расставания с мужем Порошина шокировала народ
22:02
"Фантазии ни на что не хватает": страдающая от скуки Рудковская разозлила народ
22:01
Резко постарел: возлюбленный Надежды Бабкиной переполошил россиян
21:29
Дружбе конец? Гузеева и Сябитова не поздравили с днем рождения ушедшую с "Давай поженимся!" Володину
21:12
Пьющий, но отец хороший: Муцениеце придумала оправдание избившему ее Прилучному
21:05
Нобелевский лауреат шокировал словами о происхождении коронавируса
20:46
"Они от этого зависят": оголившуюся Седокову и других потерявших стыд звезд вывели на чистую воду
20:28
Сбежавшие от королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл нашли работу (видео)
20:08
Коронавирус: приколы про COVID-19
20:04
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:56
Генетическое заболевание: певица Zivert раскрыла страшный секрет
19:49
Знаменитая актриса умерла в возрасте 61 года
19:37
Облитая помоями Малышева оправдалась за свои слова о коронавирусе
19:33
"Не может быть!": Рынска показала себя после пластической операции
19:21
Под Омском двое мужчин избили и ограбили ветерана ВОВ
19:19
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 апреля 2020
19:06
Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года
18:55
Два сотрудника "Роскосмоса" умерли от коронавируса
18:47
Ловушка аферистов: звезда "Реальных пацанов" потеряла крупную сумму денег
18:45
Правила оскандалившегося шоу "Голос.Дети" решили изменить
18:35
Лукашенко решился на отчаянный поступок из-за эпидемии коронавируса
18:30
Карантин в Москве. Правила режима самоизоляции
18:22
Россиянин с коронавирусом поплатился за побег из больницы
18:16
Пик еще не пройден: Путин сообщил о высоких рисках из-за коронавируса
18:05
Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
18:04
"Была одна дама": названы причины загадочной смерти звезды "Дома-2"
17:59
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лучший секс в моей жизни": бойфренд Бузовой пустил зрителей в их спальню
Новые подробности скандала с дочкой актрисы Веры Воронковой
Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием Пугачевой из-за опасного коронавируса
У забеременевшей жены Малинина начался страшный токсикоз
"Вы пьяная?": нелепо шатающаяся в танце Борисова вызвала критику
Развод с Прилучным приносит Муцениеце солидные суммы
Шоу-бизнес

"Со мной такое впервые": самоизоляция подарила Валерии незабываемые ощущения

Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитой певице Валерии 17 апреля исполнилось 52 года. Пандемия коронавируса заперла звездную чету дома – Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин отмечали знаменательную дату в одиночестве.
прочитано 297 раз

"Со мной такое впервые, как и со многими – на удаленке мы все равно отмечаем дни рождения", – написала артистка на своей страничке в Инстаграм. Супруги отмечали праздник за скромным домашним столом, однако огромное количество поздравлений, подарков и цветов, которые доставили на дом, заставили Валерию забыть, что она оторвана от друзей и близких.

ПО ТЕМЕ

Валерию удовлетворили на шоу "Маска"

Подавился слюной: Пригожин обомлел от вида Валерии

 Коронавирус в Москве

Сюжеты Коронавирус в Москве

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Певица призналась, что совершенно не ощущает себя на изоляции и добавила, что столько теплых слов не слышала даже в юбилей. Артистка показала подписчикам заставленный букетами дом и горячо поблагодарила всех за подарки и поздравления.

Первыми певицу поздравили домашние – Валерия поделилась кадрами, на которых ее супруг и младший сын поют поздравительную песню и дарят имениннице праздничный торт. Позже артистка в онлайне распаковала некоторые подарки от друзей и коллег – например, известный музыкальный продюсер Яна Рудковская подарила подруге серьги необычной формы.

18 апреля 2020, 15:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума приняла важные законы о поддержке граждан и бизнеса

Шоу-бизнес

Резко постарел: возлюбленный Надежды Бабкиной переполошил россиян
"Фантазии ни на что не хватает": страдающая от скуки Рудковская разозлила народ
Пьющий, но отец хороший: Муцениеце придумала оправдание избившему ее Прилучному
Дружбе конец? Гузеева и Сябитова не поздравили с днем рождения ушедшую с "Давай поженимся!" Володину

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Вышвырнутая Прилучным Муцениеце заявила о новом избраннике

Актриса пытается прийти в себя
Шоу-бизнес

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения

Состояние певицы тревожное
Шоу-бизнес

"Я очень сильно поправилась!": Кожевникова перестала влезать в свои вещи

Актриса пожаловалась поклонникам
Шоу-бизнес

Удар ниже пояса: Галкин отреагировал на разнос Собчак

Гламурная блондинка дерзко ответила юмористу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+