Подавился слюной: Пригожин обомлел от вида Валерии

Знаменитость отметила, что заранее ждет волну критики от хейтеров и зануд. Певица Валерия призвала остальных последовать ее примеру и поднять настроение себе и близким любыми способами.
Она рассказала, что супруг-продюсер не сразу понял, почему она так вырядилась – он был шокирован ее видом сзади. В свою очередь Иосиф Пригожин объяснил, что почувствовал, когда увидел жену в таком наряде.
В тот момент он был на конференц-связи с телеканалом и смог проводить жену только взглядом и текущей слюной. Фолловеры разделили восхищение продюсера, отметив, что ему повезло с женой.
Напомним, ранее певица Валерия призвала людей не ходить на работу и оставаться дома в период пандемии коронавируса в России. Она рассказала, что во время одного из онлайн-концертов услышала буквально "крик души" врачей.
Как писали "Дни.ру", в настоящее время певица Валерия заперлась в своем доме вместе с супругом на самоизоляции. Чтобы не потерять форму и не унывать, она регулярно занимается спортом и проводит мини-концерты онлайн.
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