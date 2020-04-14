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Подавился слюной: Пригожин обомлел от вида Валерии

Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Валерия поддержала популярный в Сети челлендж с подушкой, прикрепив ее к обнаженному телу ремнем. Муж знаменитости был шокирован поведением артистки.
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Знаменитость отметила, что заранее ждет волну критики от хейтеров и зануд. Певица Валерия призвала остальных последовать ее примеру и поднять настроение себе и близким любыми способами.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Она рассказала, что супруг-продюсер не сразу понял, почему она так вырядилась – он был шокирован ее видом сзади. В свою очередь Иосиф Пригожин объяснил, что почувствовал, когда увидел жену в таком наряде.

В тот момент он был на конференц-связи с телеканалом и смог проводить жену только взглядом и текущей слюной. Фолловеры разделили восхищение продюсера, отметив, что ему повезло с женой.

Напомним, ранее певица Валерия призвала людей не ходить на работу и оставаться дома в период пандемии коронавируса в России. Она рассказала, что во время одного из онлайн-концертов услышала буквально "крик души" врачей. 

Как писали "Дни.ру", в настоящее время певица Валерия заперлась в своем доме вместе с супругом на самоизоляции. Чтобы не потерять форму и не унывать, она регулярно занимается спортом и проводит мини-концерты онлайн.

Автор: 14 апреля 2020, 14:49
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Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

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