Валерию удовлетворили на шоу "Маска"

Рейтинговая программа все ближе к финалу. Но организаторы продолжают дополнять шоу "Маска" новыми идеями.
В своем инстаграм-аккаунте певица Валерия выложила видео, на котором выступает специальный гость – Зайка. Судьям предстоит отгадать, кто прячется в пушистом персонаже.
Валерия призналась, что удовлетворена участием в шоу "Маска". "Так здорово быть причастным к такому крутейшему проекту", – отметила звезда в своем микроблоге.
Среди вариантов того, кто скрывается под маской, прозвучали имена актрисы Анны Чиповской, певца Макса Барских и Светланы Лободы.
К слову, проект очень нравится и другому звездному участнику жюри – Гарику Мартиросяну.
Ранее комик признался, что уже догадался, кто скрывается под масками Панды и Оленя. Однако раскрывать тайну он не спешит.
Напомним, в последнем выпуске шоу "Маска" покинуло Яйцо. В костюме оказался юморист Антон Лирник. Всего осталось пять участников – это Панда, Лев, Волк, Олень и Попугай.
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