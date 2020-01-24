Резко похудевшая Дубцова удивила народ внешним видом

Недавно в Сети появились слухи, что знаменитость беременна. Поводом послужили снимки в объемной одежде. Теперь звезда развенчала сплетни. В своем микроблоге она впервые за отпуск опубликовала изображение, на котором появилась в купальнике.
В кадре Дубцова позирует в мини-бикини шоколадного цвета. Она лежит в бассейне в форме морской звезды. Артистка наслаждается заслуженным отдыхом. На видео Ирина пытается удержать равновесие в воде.
"Соблюдаем местные правила. После 18:00 в океане не купаемся. Приплывают скатики на закатике. Они, видите ли, нас боятся", – цитирует знаменитость издание Teleprogramma.pro.
Поклонники пришли в восторг от вида постройневшей звезды отечественного шоу-бизнеса. Они отметили, что Ирина выглядит роскошно. "Какая Вы стройная", "Ирина, райское наслаждение, тишина, природа", "Я Вам завидую", "Какой красивый купальник", "Первое фото в бикини. Дождались", – высказались восхищенные комментаторы.
Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах вместе с 13-летним сыном Артемом. С отцом мальчика, солистом группы Plazma Романом Черницыным она разведена, но поддерживает дружеские отношения.
Популярные темы форума
Михаил Мишустин
про климакс
Историк Соколов
КРАХ!!!
Путин молодчинка!
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
По радио говор.,что мигранты выселили людей с русскими паспортами с их работ
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей