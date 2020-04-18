"Умрем рядом!": экс-жена двое суток летела к немощному Джигарханяну

Экс-супруга Народного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова двое суток провела в пути. Бывшая жена летела к актеру с другого конца света.

В начале марта Татьяна Сергеевна уехала в США. В штате Невада у Власовой дом. Артистка хотела решить некоторые хозяйственные вопросы. К сожалению, планам экс-супруги знаменитости не суждено было сбыться. Уже в Америке женщина узнала, что авиасообщение с Россией будет прекращено из-за вспышки коронавируса.

Сдав тест на наличие уханьской инфекции, Власова поспешила вернуться в Москву. Она не хотела надолго оставлять Армена Джигарханяна одного. Поговаривают, что актер совсем плох и даже перестал узнавать близких.

"Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится Судьба – умрем рядом!" – процитировал слова Татьяны Власовой ее сын Степан Джигарханян.

Наследник знаменитости отметил, что его родительница стоически пережила изнурительную дорогу. "Лас-Вегас – Детройт – Нью-Йорк – Санкт-Петербург – Москва – со всеми очередями, проверками и неразберихой!" – поведал Джигарханян-младший.

Сейчас Татьяна Власова и Армен Джигарханян вместе. Знаменитость и ее бывшая супруга самоизолировались в квартире на Старом Арбате. Экс-жена балует Народного артиста домашней едой, сообщает Sobesednik.ru.