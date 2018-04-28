Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018" Как менялась Алла Пугачева Странная Валерия на шоу Ани Лорак Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Суббота 28 апреля
Лента новостей
15:40
Объявлено о скором повышении пенсионного возраста
15:31
Зажарившая двоих малышей мать публиковала нежные видео
15:15
В Москве объявили штормовое предупреждение
15:15
Аксюта обслужил счастливую Самойлову
14:54
Продам почку: на Украине процветает незаконная торговля органами
14:50
Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро
14:43
Медведев высказался об уходе на отдых
14:36
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
14:24
Бирюлевская линия метро выйдет за МКАД
14:17
Федерация бокса России стала дважды лауреатом престижной премии
14:12
Российских водителей стало проще штрафовать
14:09
Главные ТВ-премьеры мая
13:58
Известную ведущую смутили слова о дочери с вибратором
13:55
Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна
13:51
Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
13:48
В Петербурге известный режиссер разбился в ДТП
13:40
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна
13:31
Мария Захарова оконфузилась на модной вечеринке
13:28
Начальница почтового отделения обокрала пенсионера на 12 тысяч
13:23
В Волгоградской области в ДТП погиб начальник уголовного розыска
13:14
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
13:10
Володин: В Елшанке расселят еще один ветхий барак
12:50
Россиян ждет невероятно короткая рабочая неделя
12:44
Володин дал наказ строителям школы в Солнечном-2
12:37
54-летнюю Цыганову перепутали с Кожевниковой
12:31
Найден неожиданный способ взломать компьютер
12:28
Секс-символ Голливуда сверкнула обвисшей грудью
12:25
В России внезапно умерла 15-летняя сноубордистка
12:19
Конвейер перемолол машиниста на заводе в Татарстане
12:06
На Западе предсказали распад России
12:00
Отца Фриске грубо лишили надежды на лучшее
11:56
В Москве угнали иномарку за семь миллионов
11:45
Брижит Макрон рассказала о тяжелой жизни Меланьи Трамп
11:44
Американский комик сломал достоинство во время секса и написал об этом книгу
11:36
Самые опасные рестораны Москвы
11:30
Откровенное признание российского химика об отравлении Скрипаля
11:16
Как шашлыки: женщина облила убитых детей жидкостью для розжига и бросила в костер
10:57
Шок и отчаяние: пожарный из "Зимней вишни" обратился к семье из СИЗО
10:56
После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон изменилась до неузнаваемости
10:48
Обнаружены неожиданные плюсы в употреблении вредных продуктов
10:46
В Сочи перевернулся грузовик с краской
10:41
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
10:27
В Москве автобус сбил байкера
10:18
Что посмотреть в праздничные выходные
10:12
Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками
09:53
Сила рукопожатия связана с успехом у женщин
09:47
В Удмуртии в ДТП погибли четыре человека
09:41
Россию назвали страной второго сорта
09:15
У популярного обезболивающего нашли опасные побочные эффекты
09:10
Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это ложь!": подруга Цымбалюк-Романовской отреагировала на беду Джигарханяна
Мазур раскрыла подробности госпитализации Джигарханяна
Близкий друг о "критических отклонениях" больного Джигарханяна
"Это ласты или копыта?": поклонники в ужасе от изувеченных конечностей Волочковой
Джигарханян впал в кому
Состояние певицы Наргиз резко ухудшилось
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 28, 2018
просмотры: 123

Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

567

Приемный сын Армена Джигарханяна от брака с Татьяной Власовой Степан давно живет в Америке. Мужчина чем-то неуловимо напоминает актера, он даже некоторое время играл на сцене, однако свое призвание он обрел в совершенно другой области: Степан профессиональный игрок в покер. Судя по фото, которые он выкладывает в соцсети, любимое занятие приносит ему неплохой доход. Иногда Степан приезжает в Москву, однако сейчас, когда Армен Джигарханян переживает непростые времена, находясь в больнице, мужчина предпочитает путешествовать по Боготе и Колумбии.

поделиться

комментарии

Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей

После развода артистка тщательно скрывает свою личную жизнь

567
567

Казанова отбила Киркорова у Баскова

Красотка заобнимала поп-короля

567

Молодая актриса надела бабушкин наряд на красную дорожку ММКФ

В Москве прошло закрытие 40-го Московского международного кинофестиваля

567
567

Сексуальная российская гимнастка свела с ума мир

Александра Солдатова победила во всех индивидуальных видах программы на этапе Кубка мира

567

Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

В Москве состоялась панихида по артистке

567

Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной

Телеведущая вышла в свет в изысканном образе

567

Марина Зудина вышла в свет после смерти Олега Табакова

Артистка выглядела очень величественно в своем трауре

567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Дьявольски красива: Боярская появилась в страшном виде

Пользователи Сети негативно восприняли смелый образ актрисы
Шоу-бизнес

Сбежавшая в Киев Максакова призналась в наркозависимости

Оперная дива не может все бросить

Политика

Медведев высказался об уходе на отдых
Меркель устала плясать под санкционную дудку Трампа
Москва подсказала Киеву способ захватить Крымский мост
Британия нанесла ощутимый удар России

Шоу-бизнес

Аксюта обслужил счастливую Самойлову
Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой
Вскрылась любовная связь "принцессы воров" Мазур и сына Джигарханяна
54-летнюю Цыганову перепутали с Кожевниковой

Проишествия

Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе
Убийство сотрудника популярного реалити-шоу попало на видео
Отца известного миллиардера нашли мертвым в Москве
Популярного комика признали виновным в изнасиловании

Lifestyle

"Ушел мастер": Коллеги скорбят о старейшем артисте РАМТ
"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Шоу-бизнес

Сгорбленная Пугачева в мини-платье станцевала в детской школе

В Сети распространилось забавное видео
Шоу-бизнес

После рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон изменилась до неузнаваемости

Метаморфоза произошла и с принцем Уильямом
Шоу-бизнес

Отца Фриске грубо лишили надежды на лучшее

Родители артистки получили от ворот поворот
Шоу-бизнес

Перестаравшаяся с пластикой мать обозвала Королеву толстой

Наследница не была избалована лаской

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист о неизлечимо больном Билане: Ему требуется особый уход
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

Фоторепортажи

Разведенная певица Зара вывела в свет красавцев-сыновей
Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна
Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке
Казанова отбила Киркорова у Баскова

Спорт

Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Юная российская биатлонистка поплатилась за секс-скандал
Кержакова возмутило вранье Козловского
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Как шашлыки: женщина облила убитых детей жидкостью для розжига и бросила в костер
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
Молодая пара занялась сексом прямо у Казанского собора (видео)
Безумные регионы: жителя Уфы приговорили к смерти за долг в 100 тысяч
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru