Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

Приемный сын Армена Джигарханяна от брака с Татьяной Власовой Степан давно живет в Америке. Мужчина чем-то неуловимо напоминает актера, он даже некоторое время играл на сцене, однако свое призвание он обрел в совершенно другой области: Степан профессиональный игрок в покер. Судя по фото, которые он выкладывает в соцсети, любимое занятие приносит ему неплохой доход. Иногда Степан приезжает в Москву, однако сейчас, когда Армен Джигарханян переживает непростые времена, находясь в больнице, мужчина предпочитает путешествовать по Боготе и Колумбии.
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