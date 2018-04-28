Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

Приемный сын Армена Джигарханяна от брака с Татьяной Власовой Степан давно живет в Америке. Мужчина чем-то неуловимо напоминает актера, он даже некоторое время играл на сцене, однако свое призвание он обрел в совершенно другой области: Степан профессиональный игрок в покер. Судя по фото, которые он выкладывает в соцсети, любимое занятие приносит ему неплохой доход. Иногда Степан приезжает в Москву, однако сейчас, когда Армен Джигарханян переживает непростые времена, находясь в больнице, мужчина предпочитает путешествовать по Боготе и Колумбии.