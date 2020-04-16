"Она извращенка": Джигарханян отреагировал на странную симпатию Цымбалюк-Романовской

Пасынок Армена Джигарханяна дал новое интервью журналистам. Степан высказался о симпатии к нему со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской и предположил, что она получает удовольствие от критики.

Для начала Степан Джигарханян высказал уверенность, что Виталина Цымбалюк-Романовская хватается за любой повод, чтобы напомнить о себе. Например, недавно в Сети появилась шуточная статья о том, что якобы она выходит за него замуж. Материал был приурочен к 1 апреля.

Ходят слухи, что киевская пианистка потому старается его всячески зацепить, что неравнодушна к нему. Однако Степан Джигарханян в это слабо верит. "На самом деле мы с Виталиной не так много общались. Даже не могу сказать, сколько раз виделись вживую. Такие встречи можно пересчитать по пальцам одной руки", – пояснил он.

Степан сомневается, что может нравиться Виталине. "Если судить по тому, как она ведет себя по отношению ко мне, вряд ли у нее есть симпатия. Или же она извращенка. Поэтому ее симпатия проявляется таким извращенным образом", – убежден пасынок артиста. Более того, он убежден, что Цымбалюк-Романовская получает особое удовольствие, когда подвергается критике.

"После ее очередных лживых публикаций начинается шквал возмущенных комментариев в социальных сетях. Кажется, что она специально провоцирует негатив в свой адрес. Можно подумать, что она оргазмирует от всего этого", – цитирует Степана Джигарханяна "Собеседник".

Интересно, что ранее в беседе с "Дни.ру" Виталина Цымбалюк-Романовская довольно нейтрально отзывалась о Степане. "У нас со Степаном нормальные отношения. У него нет ко мне вопросов, претензий, я хорошего мнения о нем", – говорила пианистка.