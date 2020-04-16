"Какой огурец!": молодящаяся Пугачева облизала престарелого Джигарханяна

День рождения Аллы Пугачевой страна обычно празднует с 15-го на 20-е, несколько суток. Так будет и в этот раз. В социальных сетях друзья и поклонники продолжают признаваться Примадонне в любви. А 18 апреля Первый канал весь день будет слагать ей здравицы и панегирики.

Виталина Цымбалюк-Романовская общалась с великой Аллой Пугачевой всего один раз – в 2014 году. В ту пору у известной киевской пианистки был в разгаре роман с Арменом Джигарханяном. Актер на 13 лет старше Примадонны, но тогда выглядел бодрым и активным.



"Я редко видела, чтобы он когда-либо оробел, но с ним это произошло, – вспомнила украинская прелестница встречу с главной российской певицей. – Пугачева подошла, уверенно взяла его за плечи и сказала: "Ты смотри, какой огурец!" Артистке, очевидно, понравилось, что при молодой жене актер держится молодцом, гусаром, джигитом.

А десятью годами ранее Цымбалюк-Романовская оказалась на сольном концерте Пугачевой. "Я принадлежу к поколению детей, которые, до того как родиться, уже знали наизусть песню "Арлекино". У меня такое ощущение, – призналась пианистка. – Я не помню себя без ее песен. Главная ценность творчества Аллы Борисовны заключается в том, что ее репертуар – это антология отношений мужчины и женщины. Нравится вам это или нет, вы не найдете в этих отношениях ничего, о чем бы она не спела. Я, по крайней мере, пока не нашла".

В хитах Пугачевой, в ее героинях Виталина узнавала себя, свои любовные отношения, разочарования. До сих пор она любит слушать "Без меня тебе, любимый мой...", "Три счастливых дня", "Старинные часы", вспоминая красивый, но короткий роман с Арменом Джигарханяном.