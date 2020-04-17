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Оксана Самойлова навестила Джигана в элитной наркоклинике

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Появилась новая информация о том, куда исчез Джиган, пропавший после череды странных и откровенно неадекватный публикаций в своем "Инстаграм". Рэпер проходит реабилитацию в одном из элитных наркологических центров, и к нему даже приезжала подавшая на развод Оксана Самойлова.
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Согласно некоторым данным, Джиган находится в оздоровительном комплексе "Вилла Плес". Раньше это престижное заведение было популярно среди тех, кто пожелал уединиться, помедитировать, отвлечься от суеты. Сейчас же здесь наблюдаются элитные наркоманы, передает Starhit.

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Денис Александрович Устименко-Вайнштейн (Джиган) рэп-исполнитель

Как передает источник, Джиган живет в номере площадью 130 квадратных метров. В его распоряжении терраса, сауна, бассейн. Рэперу обеспечено пятиразовое детокс-питание. Говорят, день пребывания в таком комплексе стоит 100 тысяч рублей.

Отметим, что ранее Джиган пытался лечиться от своих зависимостей в Америке. Однако там рэпер спокойно перемещался, где хотел, пользовался средствами связи, умудряясь даже из клиники выкладывать подозрительные фото и видео. Что касается российского реабилитационного центра, то пациентам запрещено покидать территорию без сопровождения. Впрочем, возможна прогулка, но только вместе с сотрудником клиники. И связываться с близкими можно лишь раз в день.

Говорят, к Джигану приезжала и Оксана Самойлова. Но лишь раз и без детей. В связи с карантином, введенном из-за пандемии коронавируса, модель самостоятельно занимается тремя дочками и одним сыном. Долгожданный мальчик появился в середине февраля. Оксана надеялась, что первый месяц жизни крохи станет для нее самым счастливым, но ее ожидания не оправдались.

Вскоре после появления Давида на свет, Джиган начал вести себя очень странно. Поклонники буквально не узнавали считавшегося идеальным семьянином рэпера. Потом он оказался в клинике для людей, борющихся с зависимостями. Но быстро покинул заведение. А спустя некоторое время Оксана Самойлова подала на развод.

Автор: 17 апреля 2020, 13:26
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Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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